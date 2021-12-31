Рік Білого Бика вже добігає до кінця

І якщо вірити астрологам завзятим,

Допомагати мала би тварина ця

Тим, хто зібрався будувати щось чи бізнес відкривати

З будовами все ясно: он навколо скільки їх

Будують там, де треба й де не треба,

Але… мабуть, щось обіцяв цей рік

І тим, хто їсть відходи і ночує просто неба?

Астрологам простіше: що б вони

Не обіцяли й не прогнозували,

Ніякий суд не визнає опісля їх вини,

Якщо не так все вийде, як вони казали

Ось і тепер, коли ричить вже Тигр Водяний,

Щоб естафету від Бика прийняти,

Вам скажуть, що щасливий і багатий буде рік – такий,

Що лиш встигай свої кишені наставляти

Ти хочеш вірити в це все, бо, як завжди

В душі куточку десь ще сподіваєшся на диво,

А через рік подумаєш, як не крути,

“Я ще живий і тим хоча б щасливий”,

Якщо Змія добряче вжалила тебе,

То де гарантія, що і Вівця не вкусить в лиху днину?

І якщо Півень дзьобне або Щур усе добро згребе,

То це не означає, що і Кінь тебе не скине

А піднесе свиню Свиня чи вдарить рогом Бик

Образливу гримасу скорчить Мавпа,

Якщо до прикрощів життя ти ще не звик –

Згадай, що ти Собака – бери й гавкай

Тож виживайте – всупереч, не завдяки

І хай приємне щось вночі присниться,

А Тигри, Мавпи, Пси, Дракони,чи Бики –

То хай китайці думають, а нам яка різниця?