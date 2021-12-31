Рік Білого Бика вже добігає до кінця
І якщо вірити астрологам завзятим,
Допомагати мала би тварина ця
Тим, хто зібрався будувати щось чи бізнес відкривати
З будовами все ясно: он навколо скільки їх
Будують там, де треба й де не треба,
Але… мабуть, щось обіцяв цей рік
І тим, хто їсть відходи і ночує просто неба?
Астрологам простіше: що б вони
Не обіцяли й не прогнозували,
Ніякий суд не визнає опісля їх вини,
Якщо не так все вийде, як вони казали
Ось і тепер, коли ричить вже Тигр Водяний,
Щоб естафету від Бика прийняти,
Вам скажуть, що щасливий і багатий буде рік – такий,
Що лиш встигай свої кишені наставляти
Ти хочеш вірити в це все, бо, як завжди
В душі куточку десь ще сподіваєшся на диво,
А через рік подумаєш, як не крути,
“Я ще живий і тим хоча б щасливий”,
Якщо Змія добряче вжалила тебе,
То де гарантія, що і Вівця не вкусить в лиху днину?
І якщо Півень дзьобне або Щур усе добро згребе,
То це не означає, що і Кінь тебе не скине
А піднесе свиню Свиня чи вдарить рогом Бик
Образливу гримасу скорчить Мавпа,
Якщо до прикрощів життя ти ще не звик –
Згадай, що ти Собака – бери й гавкай
Тож виживайте – всупереч, не завдяки
І хай приємне щось вночі присниться,
А Тигри, Мавпи, Пси, Дракони,чи Бики –
То хай китайці думають, а нам яка різниця?
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