Прокурори Кременецької окружної прокуратури у суді вимагають конфіскувати землі у громадянина РФ вартістю понад 300 тис. грн.

Кременецька окружна прокуратура звернулася до Збаразького районного суду із позовом в інтересах держави про примусове припинення власності, шляхом конфіскації, 3 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею майже 2 га вартістю понад 300 тис. грн, які належать громадянину держави – агресора.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурорами встановлено, що громадянин РФ, успадкувавши земельні ділянки на території Вишнівецької ТГ, не відчужив їх упродовж року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України. Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки. Збаразький районний суд відкрив провадження за позовом прокуратури.

Загалом органами обласної прокуратури в поточному році до суду пред’явлено 9 позовів про конфіскацію громадян росії та білорусі 26 земельних ділянок загальною площею 26,45 га вартістю понад 1 млн грн. Судами розглянуто та задоволено 4 позови про конфіскацію 9 земельних ділянок загальною площею понад 7,44 га. У провадженні судів перебуває 5 позовів стосовно 17 земельних ділянок площею понад 19 га.