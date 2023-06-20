Знайома викрала телефон – саме таке повідомлення надійшло на лінію «102» від мешканця обласного центру.

Як розповів заявник, з підозрюваною він нещодавно познайомився та запросив в гості. Допоки господар перебував на кухні, нова приятелька зуміла викрасти з кімнати мобільний та непомітно втекти з квартири.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції знайшли підозрювану. 42-річна зловмисниця вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У скоєному вона зізналась.

Дії зловмисниці слідчі кваліфікували відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється причетність тернополянки до скоєння інших аналогічних злочинів.