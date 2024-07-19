Понад два мільйони гривень втратили дві родини з Тернополя. Вони стали жертвами квартирних злодіїв. Зловмисників вистежили працівники кримінальної поліції після вчинення чергової крадіжки. Наразі фігурантам інкримінують причетність до двох злочинів.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що невідомі обікрали його помешкання. Злодії проникли до квартири серед білого дня, коли господар вийшов з оселі. До приміщення зайшли, підібравши ключ. Потерпілий повернувся додому за кілька годин і виявив відчинені вхідні двері та розкидані по кімнаті речі. Викрали невідомі дрібну побутову техніку, ювелірні прикраси та гроші. Сума збитків – приблизно 256 тисяч гривень.

Ще одне повідомлення про квартирну крадіжку працівники поліції отримали 14 липня. До квартири на вулиці Злуки проникли невідомі й винесли звідти гроші та цінні речі на 1 мільйон 878 тисяч гривень. Господарів у помешканні не було й зловмисники, скориставшись відключенням електроенергії та камер відеонагляду, проникли до житла.

Уже за кілька годин оперативники карного розшуку спільно з працівниками кримінального аналізу та інших оперативних служб встановили осіб, причетних до цих двох крадіжок, а вже 17 липня у квартирах та автівках домушників правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД та під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури провели обшуки. Серед вилученого – гроші, ювелірні прикраси та банківські картки.

За словами заступника начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександра Славгородського, до квартирних крадіжок причетні двоє раніше судимих тернополян 40 та 45 років.

“Підозрювані знайомі давно. Ще у 2013 році їх разом зі спільниками затримали правоохоронці Тернополя за аналогічні злочини. Тоді усі члени групи отримали реальні терміни покарання. Після звільнення з місць позбавлення волі двоє фігурантів продовжили заробляти на протиправному”, – розповів поліцейський.

У ході проведених оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили, що підозрювані йшли на злочин, ретельно підготувавшись. Вони не один місяць стежили за своїми жертвами, детально знали їхні графіки та маршрути пересування.

Обом фігурантам уже оголосили про підозру відповідно до частини 5 статті 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обрали зловмисникам і запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908400 гривень. Триває слідство.