Ордени «За мужність» вручив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш родинам дев’ятьох захисників з Тернопільщини. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагородили посмертно військовослужбовця Петра Осадцу. Отримати нагороду прийшла дружина Оксана.

«Він пішов на війну добровольцем зразу на другий день. А до того займався своєю улюбленою справою – мав майстерню з ковальства. Дуже добрим чоловіком був і батьком. Двоє дітей залишилося без батька».

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно): Данилківа Євгена, Маслова Андрія, Куніцького Василя, Заваду Михайла, Мельника Ігоря, Польового Михайла, Міхова Андрія, Лисобея Павла. Нагороди вручив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«Жодне слово не здатне полегшити біль втрати найрідніших людей. Дякую батькам, що виховали таких відважних хлопців, дружинам та дітям за мужність, з якою ви переживаєте біль втрати своїх найрідніших людей. Їхній подвиг завжди пам’ятатиме країна. Вічна Слава Героям України».