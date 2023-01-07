“Робили все для якомога швидшої перемоги”: Михайло Головко розповів про виклики для Тернопільщини у 2022 році

У 2022-му Тернопільщина робила все, аби перемогу Україна здобули якомога швидше.

Про виклики, з якими довелося зіткнутися, та внесок нашої області у всеукраїнську боротьбу розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Ми пережили, напевно, найскладніший рік в історії нашого життя – рік повномасштабної війни. Вона торкнулася усіх, тож ніхто не залишився стояти осторонь. Тернопільщина теж прийняла гідно на себе цей удар. Наша область робила все для того, щоб в цій війні ми перемогли якомога швидше, – каже Михайло Головко. – Ми, тилова область, займалися поселенням внутрішньо переміщених осіб. Прийняли понад сто тисяч переселенців. Годували їх, забезпечували всім необхідним. Створили гуманітарні штаби та передавали допомогу на схід.

Тернопільщина підтримувала наших захисників, надаючи їм необхідне.

– Формували загони тероборони та допомагали нашим військовим. Купували їм все необхідне: автомобілі, бронежилети, каски, одяг, квадрокоптери тощо. Це все забезпечували на схід, – розповідає Михайло Головко.– Я вважаю, що Тернопільщина у цьому плані і, особливо, облрада робили все, що в наших силах. Ми працювали 24/7. Зараз, в зимовий період, коли складнощі з опаленням, освітленням, перебої енергопостачання, ми шукаємо та доставляємо генератори. Всі наші комунальні заклади ми практично перевели на генератори. Особливо це стосується закладів охорони здоров’я.