У заповіднику “Медобори” на Тернопільщині зафіксували рідкісного плазуна, котрий занесений до Червоної книги України.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Фейсбуці.

“Рідкісна зустріч червонокнижної мідянки.

При проведенні герпетологічних досліджень науковцями у заповіднику в другій половині жовтня зустрінута мідянка, яка фіксується вкрай рідко ще й у таку досить пізню пору року.

Мідянка звичайна (Coronella austriaca) – неотруйна змія з роду Мідянок родини Полозові.

Активна з другої половини березня — початку травня до кінця вересня — середини жовтня. Ховається під кам’яними брилами, у тріщинах лесових урвищ та скель, порожнинах під корінням, стовбурами дерев або фундаментами будівель, у норах гризунів та ящірок, купах хмизу. Живиться в основному ящірками, рідше зміями, мишоподібними гризунами, землерийками, пташенятами горобиних птахів. Парування відбувається в кінці квітня — травні. Активні мідянки переважно вдень (звичайно вранці та надвечір), проте іноді можуть полювати і в сутінках. Яйцеживородний вид. У липні — на початку жовтня самка відкладає 2–17 яєць, з яких відразу ж вилуплюються молоді змії.

Змія невеликих розмірів: довжина тулуба не перевищує 75 см, хвіст у 3,2–6,6 рази коротший за тулуб. Луска гладенька, навколо середини тулуба 19 рядів лусок. Характерна особливість мідянки, яка дозволяє відрізнити її від інших змій європейської фауни – темна смуга, що проходить від ніздрі через око до кута рота або навіть на боки шиї. Забарвлення спинної сторони дуже мінливе (сіре, сіро-буре, коричнево-сіре, червоно-буре, мідно-червоне – звідси українська назва “мідянка”). Нижня поверхня тіла рожева, цегляно-червона, сірувата або майже чорна.

Вид занесений на сторінки Червоної книги та перебуває під особливою охороною Бернської конвенції (додаток ІІ)”, – ідеться у дописі.

Фото Надії Пророчок