Сьогодні, 14 жовтня, зранку, в одну із квартир на бульварі Тараса Шевченка, що у Тернополі, заповзла екзотична змія.

Першим непрохану гостю помітив домашній кіт, а далі вже господарі квартири, які і викликали рятувальників, пише видання Тернополяни. Надзвичайники забрали змію до себе, а тепер шукають їй господаря.

“Вірю в силу фейсбуку. Цієї ночі хлопці спіймали таку красу. Хочемо повернути власнику. Тримати в себе, на жаль, не можемо, а випускати в природне середовище шкода, бо загине”, – відзначив Ігор Невінський.