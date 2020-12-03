В рамках Європейського тижня підприємництва Фонд розвитку підприємництва презентував результати Проєкту «Підтримка малих і середніх підприємств», що фінансувався Урядом Німеччини та Європейським Союзом через Німецький банк розвитку KfW.

За вісім років німецько-української співпраці була розбудована система кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті та профінансовано МСП на загальну суму близько 1 млрд грн.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

Команда колишнього Німецько-українського Фонду (з 2020 року – це Фонд розвитку підприємництва) разом з консультантами Франкфуртської школи фінансів та менеджменту розробили нову програму з підтримки інвестицій малих та середніх підприємств у національній валюті для захисту від валютних ризиків.

З цією метою KfW залучив для України від ЄС в рамках ініціативи EU4Business фінансову допомогу у розмірі 5 млн євро. Тож Фонду вдалося запропонувати МСП довгостроковий кредитний ресурс в гривні під 14-15% річних.

Згодом до програми приєднались місцеві органи влади з програмами компенсації процентів до 50%, що дозволило вдвічі скоротити річний відсоток для підприємців.

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен поділилася результатами співпраці: «Німеччина змогла забезпечити основу для успіху українських малих та середніх підприємств завдяки фінансовій підтримці у розмірі 12 мільйонів євро. Цей проєкт є живим прикладом чудової донорської співпраці, адже в рамках програми більше 300 МСП отримали кредити. Німеччина і надалі працюватиме з Фондом розвитку підприємництва».

У рамках Проєкту було проведено низку заходів, що сприяли інституційній розбудові Німецько-Українського Фонду. Результативність цих заходів підтверджена і зміною фінансових показників роботи Фонду. Зокрема, у період із 2015 по 2019 року:

● чистий процентний дохід зріс на 600%;

● чистий прибуток зріс із -3,6 млн євро до 5,6 млн євро;

● власний капітал НУФ збільшився на 177%.

Модель реалізації Програми НУФ в комбінації з механізмом компенсації процентних ставок від місцевих органів влади лягли в основу Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Сергій Марченко, Міністр фінансів України, наголосив: «Фонд розвитку підприємництва на сьогоднішній момент є одним із основних драйверів кредитування в Україні, тому що він є фактично адміністратором Державної програми “5-7-9%”. І вже за цією програмою на сьогодні видано 4,5 тисячі кредитів для малого і середнього підприємництва на загальну суму 11 мільярдів гривень».

«Колишній Німецько-український фонд є лідером фінансових інновацій і забезпечує фінансову ефективність як для українських малих і середніх підприємств, так і для нашого внеску, який, по суті, є внеском платників податків у ЄС», – зазначив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва, Представництво ЄС в Україні.