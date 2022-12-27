Що спільного в жінки та вовка? Зв’язок може здаватися неочевидним, але він є ‒ у легендах та казках. Саме здорові вовчиці завжди йдуть попереду своєї зграї ‒ як-от жінки, що не стримують себе у бажанні самореалізації. Книга “Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах” Клариси Пінколи Естес ‒ це свого роду антологія легенд та обрядів, що проливають світло на справжні характеристики жінок, які так схожі з рисами, що притаманні вовкам.

Кожен міф було створено на основі реальних подій, за кожною легендою є справжні герої. Що, якщо легенди та міфи про сильну та духовно розвинену жінку були засновані саме на реальних подіях, які перепліталися зі старовинними обрядами та традиціями?

Це варто того, щоб якомога більше людей прочитали цю книгу. Купити її легко ‒ видання є на сайті національної книжкової платформи України “Yakaboo” за привабливою ціною.

Про Кларису Пінкола Естес

Клариса Пінкола Естес ‒ поетеса, докторка філософських наук та психоаналітикиня. Народившись під кінець Другої Світової війни у латиноамериканській родині, вона пронесла міфи та легенди свого народу через бурхливу та культурно неоднозначну другу половину двадцятого сторіччя.

Клариса спеціалізується на психоаналізі та відновлювальній терапії для посттравматичного стресового розладу. Академічний досвід та поважне ставлення до своєї історії багато у чому допомогли їй у створенні вже легендарної книги “Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах”.

Про книгу

Перше видання цієї книги побачило світ у 1991-му році, і з того часу книга залишається однією з головних про вивчення жіночності. Але жіночність у цій книзі ‒ не стереотипно-лагідна. Жіночність за цією книгою ‒ це звільнення природної натури, придушеної суспільством та культурою інстинктів, а також наснага йти далі попри все.

Сама концепція дикої жінки не нова ‒ до поширення християнства багато латиноамериканських, північноамериканських та деяких європейських народів сприймали жінок як невгамовну силу природи. Жінка у стародавніх міфах та легендах ‒ це природна енергія та таємниче знання. До того ж, жінок дійсно порівнювали з вовками.

Зараз суспільство лише починає бачити цю силу та звільняти жінок від хибних стереотипів про жіночність. Ця книга ‒ найкращий вибір у складних життєвих ситуаціях, коли всі навколо начебто хочуть, щоб ви були покірними до долі та лагідними. Авторка використовує історії, що дозволяють максимально розкрити у собі природний потенціал та звільнити ту саму дику жінку, яка може все. Історії та легенди викладені майже у форматі казок ‒ принаймні, саме так відчувається кожний розділ. Ці казки ‒ ключ до особистого щастя, яке не залежить ані від кого, окрім вас.

Купити українське видання цієї книги, що надихає, за доступною ціною можна на сайті національної книжкової платформи України “Yakaboo”. Можливе доставляння у будь-яку точку України або самовивіз у Києві за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 1 поверх (Головпоштамт). Менеджери платформи готові відповісти на ваші запитання про наявність книг та актуальні ціни за номером телефону 0(800)-600-505.