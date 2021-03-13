Ресторанам і нічним клубам, які порушують карантин, вимикатимуть електрику, воду і тепло

Радикальні заходи впроваджують у Тернополі через підприємців, які порушують правила карантину. Ресторанам, нічним клубам, іншим розважальним закладам, які працюватимуть після 24.00, перекриватимуть воду, електрику і тепло.

Заклади громадського харчування та нічні клуби повинні зачинятися до 24.00. Таке рішення прийняли на засідання міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. А впродовж свого робочого дня вони зобов’язані дотримуватися визначених постановою Кабміну протиепідемічних правил.

“Управління патрульної поліції підтримує пропозиції щодо водопостачання, а також щодо вжиття заходів до підприємців, як неодноразово допускають порушення. Ми зі свого боку боку також будемо реагувати. Готові до подальшої роботи, відповідно до постанови Кабміну, яка зараз діє”, – наголосив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник Патрульної патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Додамо, минулими вихідними поліціянти виявили ряд порушень карантину у ресторанах і нічних клубах Тернополя. У разі подальшого нехтування правил, підприємців притягуватимуть до відповідальності.