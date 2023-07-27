Обласний освітній форум «Шкільне харчування: зміни та виклики сьогодення» пройшов у Тернополі.

Він став частиною реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки. У ньому взяли участь заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, керівник офісу реформи системи харчування, голова правління Національної асоціації громадського харчування Орест Степаняк та голова ТОВА Володимир Труш.

– Реформа шкільного харчування минулого року була фактично призупинена, – сказав Андрій Сташків. – Цього року почалося активне її відновлення. Перший кулінарний хаб, на базі якого проводиться навчання кухарів, працює у Борисполі Київської області. Потім вибрали три області для розширення проекту – Полтавську, Одеську і Тернопільську. Було приємно відвідати форум на якому обговорювалась подальша робота. Видно, що до задачі поставилися серйозно, хаб працює, навчені «агенти змін», і ми очікуємо, що до кінця року в цілому по Україні навчиться до 3 тисяч кухарів, в тому числі понад 600 в Тернопільській області.

Орест Степаняк відзначив, що на форумі обговорили основні складові реформи шкільного харчування: спроможність громад, модернізація інфраструктури, кадровий потенціал та побудову правильних харчових звичок у дітей. Також учасникам форуму запропонували три технологічні моделі, які дадуть можливість громадам ефективно працювати.

Під час прес-конференції заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків також повідомив,що Тернопільщина стала однією із шести областей, які потрапили у пілотну програму від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

– Це міжнародний проект, який дозволяє відшкодовувати вартість харчування усіх учнів перших-четвертих класів, незалежно від того чи це пільгова категорія чи ні, – сказав Андрій Сташків. – Найближчим часом ми отримаємо перелік шкіл, в тому числі і Тернопільської області, які потраплять у цю програму. Якщо все вдасться, то очікуємо, що у найближчі роки масштабуємо це для всіх шкіл України, і всі учні початкових класів зможуть отримувати повноцінне якісне харчування в початковій школі безкоштовно.