Станом на друге квітня в Тернопільській області на коронавірус хворіє 9045 осіб, в тому числі в місті – 2441. Це у чотири-п’ять разів, ніж місяць тому.

Перші дві доби квітня епідеміологи реєструють більше 700 лабораторно підтверджених випадків ковіду та близько 700 підозр за добу, що є дуже багато. Збільшується і кількість людей, які помирають. Так, першого квітня було 16 летальних випадків, попередні два дні – по 11. Такі дані навів лікар-епідеміолог Володимир Паничев під час засідання міського оперативного штабу 2 квітня. Він також розповів чого очікувати далі, і що робити у такій ситуації.

– Реалії з ковідом в нашій області виявилися ще більш загрозливими і складнішими, ніж ми прогнозували, – каже Володимир Паничев, заступник генерального директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України». – Ситуація залишається дуже складною і має всі тенденції до погіршення. Прогноз наших фахівців наступний: ми зможемо очікувати позитивних тенденцій у перебігу епідемії тільки тоді, коли число людей в області, які вже мають природнім способом або штучним набутий імунітет, буде складати близько 700 тисяч осіб. Результату щодо зниження захворюваності ми зможемо добитися тільки за умови, що перехворіє ще близько 300 тисяч осіб. Це величезна кількість. Ми маємо чітко уявляти, що 15% з них потребуватиме медичної допомоги. А це 50-60 тисяч. І число людей, що ризикують померти також буде дуже велике. Що робити? Відповідь лежить в площині: а що ми можемо? Маємо констатувати, що імунопрофілактика, як така, є доволі ефективним засобом, але враховуючи наші обмежені ресурси на сьогодні вона не дасть нам бажаного результату стосовно впливу на перебіг епідемії.

Єдиним доступним інструментом, який може покращити ситуацію, за словами Володимира Паничева, є обмежувальні заходи. Насамперед йдеться про обмеження соціальних контактів. І тут кожен має самостійно, усвідомлено зменшити їх число. У разі погіршення ситуації органи місцевого самоврядування також можуть на власній території додатково вводити протиепідемічні заходи.

– Пропоную обмежити роботу закладів громадського харчування, дозволивши роботу на виніс і обслуговування на відкритих майданчиках, – каже Володимир Паничев. – Зараз організація роботи супермаркетів не дуже відповідає протиепідемічним вимогам. Можна використати європейський досвід, де кожен супермаркет має визначене число осіб, яке може одночасно перебувати у торговому залі. Це регулюється дуже простим способом: виставляється рівно така кількість візків, яка дозволить виконати це обмеження по чисельності. Всі решта клієнти очікують на вулиці, а зайти можна тільки після того, як візок звільнився і його продезінфікували. Другий момент – черги на касі. Це наслідок того, що не всі каси працюють. Також персонал не контролює дотримання відстані 1,5 – 2 метри.

Якщо за рахунок обмежувальних карантинних заходів не вдасться вплинути на перебіг епідемії, то, як зауважив Володимир Паничев, нас чекає збільшення числа хворих, госпіталізованих і померлих. Тому треба свідомо зменшити соціальні контакти та належним чином сприймати рішення органів влади щодо обмежувальних заходів.