Прощання зі школою — це завжди емоційний і щемливий момент.

Випускники школи №3 вирішили залишити на згадку про себе “Сад життя”, повідомляють Т1 Новини. Назву вважають символічною, адже садять дерева в часі війни, проте наголошують, що з надією про перемогу і мир. Своїм наступникам одинацятикласники бажають завершувати шкільне життя в країні без війни. Щоб ті насолоджувались життям у незалежній Україні.

“Мені би хотілось побажати нашим наступникам, щоб вони жили своє життя, не нехтували нічим, вміли розставляти пріоритети. Насолоджувалися усім, що вони мають”, — каже учениця 11 класу тернопільської школи №3 Аліна Нижегородова.

Сад життя висадили неподалік спортивного майданчика школи. Разом з деревами діти заклали капсулу з посланням для майбутніх школярів, каже класна керівниця Наталія Гандзій.

Традиція висаджувати дерева у Тернопільській школі №3 не нова. Випускники започаткували її у 2019 році. Цьогоріч діти висадили новий сад.