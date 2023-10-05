Російські війська завдали ракетного удару по магазину та кафе в Куп’янському районі Харківської області. Відомо про понад 50 жертв, рятувальники ще розбирають завали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Слово і Діло.

«Сьогодні, близько 13:15, росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років. 6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення», – написав він.

Медики надають усім необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці продовжуються.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більше ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», – написав він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак згодом уточнив, що вже відомо про 49 загиблих.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 51. Ще 6 людей отримали поранення. Усі вони госпіталізовані до медзакладів області.

«Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні», – розповів голова ОВА.

Усі постраждалі – мешканці села Гроза. Під час ракетного удару люди перебували у кафе на поминках.

Також він повідомив, що з 6 по 8 жовтня на Харківщині оголошено жалобу.