Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв зросла до 20, постраждалих – майже сотня. ВІДЕО

Внаслідок ракетного удару росії по Вінниці загинули 20 людей. Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно 50 із них у тяжкому стані.

Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко, передає Слово і Діло.

За його даними, наразі відомо про 20 загиблих внаслідок удару, серед них троє дітей. Росія завдала удару крилатими ракетами «Калібр» з Чорного моря.

«Прильоти по Вінниці. Інформація станом на 13.00…Близько 90 постраждалих звернулися по допомогу до медичних закладів, приблизно півсотні з них у тяжкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів», – написав голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook.

В Офісі генпрокурора уточнили, що пошукові роботи на місці удару ще продовжуються. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вранці у Вінниці пролунало кілька вибухів. По центру міста вдарили три російські ракети. Внаслідок ракетного удару, окрім будинку побуту «Ювілейний», також частково зруйновано медично-діагностичний центр. На парковці згоріли десятки автівок.