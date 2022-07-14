Рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Ракети влучили у будівлю в центрі міста. Як наслідок, є поранені і загиблі, серед них – маленька дитина.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Національна поліція України та криміналістичну лабораторію”, – написав він.

На обстріли відреагував і президент України Володимир Зеленський, назвавши росію країною-терористом.

“Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист”, – написав Володимир Зеленський.

Він також оприлюднив відео з місця, куди прилетіли ракети.