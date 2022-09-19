Радянські ракети і космічні кораблі у гідропарку “полетіли” вслід за літаком. ФОТО

Космос у Тернополі пішов “під ніж” – у парку “Сопільче” взялися демонтовувати старі “радянські” атракціони.

Космічне містечко у парку “Сопільче”, яке з совєцьких часів символізувало велич зниклого союзу соцкраїн, почали демонтувати. Про це повідомляють Тернополяни.

Цими атракціонами, без перебільшення, діти не користувалися десятками років. Тепер цього «творіння» дійшли руки комунальників. Що буде на місці старих дитячих атракціонів поки що невідомо.

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