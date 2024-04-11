Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію: що він передбачає і коли почне діяти

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449.

Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у Telegram. За відповідне рішення проголосували 283 нардепи, передає NV.UA.

Парламентарії вилучили із законопроєкту положення про демобілізацію військових через 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради і передати документ на підпис президенту. Закон вступить у дію через місяць після цього.

Раніше нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко опублікував перелік остаточних положень нового закону.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

особи, звільнені з полону;

особи віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу.

Запровадження базової військової служби

Скасування строкової служби. Звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років). У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначено, що базова військова служба починається з 1 вересня 2025 року

Мобілізація транспортних засобів

Мобілізація транспортних засобів громадян можлива, якщо у власності особи перебуває більше одного транспортного засобу.

Електронний кабінет призовника

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Державна служба

Прийняття на державну службу можливе лише у разі проходження базової військової служби або військової служби (крім непридатних до військової служби).

Мобілізація засуджених

Можливість проходження військової служби за призовом засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Надаватиметься можливість служити ув’язненим за нетяжкими статтями. Засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані.

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію (№ 10449). Він пропонує, зокрема, запровадити повістки через електронний кабінет призовника.

Також уряд пропонував запровадити демобілізацію у зв’язку із закінченням строку служби — у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення з військової служби в такому разі має здійснюватися у строки, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

7 лютого законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні.

10 квітня у Верховній Раді почали розглядати законопроєкт про мобілізацію у другому читанні.

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