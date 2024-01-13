Раду підтримки внутрішньо переміщених осіб створили у Тернополі. Відповідне Положення затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 10 січня.

Як зауважив начальник управління соціальної політики Віталій Хоркавий, основним завдання Ради є сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді. Утворили її за пропозицією самих переселенців. Зокрема, цей орган буде: розглядати питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб; пропонувати проекти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які перемістили свої виробничі потужності та активи на територію Тернопільської міської територіальної громади; інформувати громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання; співпрацювати з виконавчими органами Тернопільської міської ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними та національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо; сприяти залученню коштів на підтримку та розвиток Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до прийнятого документу, склад Ради затверджується розпорядженням міського голови. До неї увійдуть представники виконавчих органів міської ради, центру зайнятості, громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав ВПО та внутрішньо переміщені особи, які проживають на території громади.

Фото із сайту ТМР