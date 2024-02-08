Раду безбар’єрності Тернопільської міської територіальної громади створили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 7 лютого.

– Тернопіль – одне із чотирьох міст України, яке увійшло до пілотного проекту із реалізації стратегії створення безбар’єрного середовища, – прокоментував Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Ми затвердили концепцію зі створенню безбар’єрного середовища в місті. А тепер створюємо колегіальний дорадчий орган – раду безбар’єрності. Її завдання – контролювати виконання концепції, яка була прийнята на сесії.

Серед іншого у прийнятому Положенні про раду безбар’єрності вказано, що вона контролюватиме створення безбар’єрного простору в шести напрямках: економічному, освітньому, інформаційному, фізичному та суспільно-громадському. Також відстежуватиме результати діяльності за чотирма складовими: безбар’єрність вулиць і приміщень, безбар’єрність публічних послуг, безбар’єрність товарів загального користування, безбар’єрність публічної інформації. Окрім Положення на виконкомі затвердили склад Ради Безбар’єрності. До неї увійшли представники міської ради, різних громадських організацій та соціальних груп населення.