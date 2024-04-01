Пилова буря з Сахари дісталася Тернополя: яке зараз повітря і що робити містянам

Наслідки бурі можуть викликати дискомфорт при диханні в чутливих людей.

Пилова буря з Сахари накрила Україну, зокрема і Тернопільщину. Як повідомляє сервіс Saveecobot, зараз у різних районах Тернополя рівень якості повітря оцінюється як “Добрий” та “Помірний”. Проте наслідки бурі можуть викликати незначний дискомфорт при диханні в чутливих людей, пише Терен.

Вже на вихідних, 30-31 березня, у Тернополі можна було помітити пилову завісу, через яку погано було видно сонце.

Як повідомляє лікар Тарас Жиравецький, якщо ваш регіон накрило піском з Сахари, ось кілька кроків, які можна вжити:

Залишайтесь всередині приміщення. Уникайте виходити на вулицю, якщо це можливо, особливо якщо є підвищена концентрація пилу в повітрі.

Зачиніть вікна та двері, щоб запобігти проникненню пилу у приміщення.

Якщо вам потрібно вийти на вулицю, носіть захисну маску, щоб уникнути вдихання пилу.

Зберігайте чистоту в приміщенні. Часто прибирайте і вологим способом витирайте поверхні, щоб уникнути поширення пилу.

Приймайте заходи безпеки при водінні: Якщо вам потрібно їхати автомобілем, вмикайте фари та збільште відстань між автомобілями, щоб забезпечити кращу видимість.

Якщо почались проблеми з диханням, зверніться до лікаря.

Фото Терену