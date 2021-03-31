Понад 40% жителів Тернопільщини хворіли на COVID-19. Такі результати тестувань обласного лабораторного центру. А за дослідженнями львівських епідеміологів, з вірусом вже зіткнулося близько половини жителів регіону.

За результатами ПЛР-досліджень, COVID-19 лабораторно виявлено у 54078 жителів Тернопільщини. Однак епідеміологи переконані, що хворобу перенесли значно більше людей. Це підтверджують результати ІФА-досліджень.

«Результати іфа-тестувань дають підстави стверджувати, що понад 40% жителів області вже мають природним шляхом набутий імунітет. Дослідження наших львівських колег засвідчують, що більше населення України мають антитіла. Для того, щоб епідемія знизилася, необхідний колективний імунітет на рівні 70-80%», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора на Тернопільщині діагностували 200 нових випадків коронавірусу. Одинадцять людей протягом доби померло з підтвердженим діагнозом COVID-19. Від початку пандемії коронавірус забрав життя майже 765 жителів краю.