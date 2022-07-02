Чимало батьків у Тернополі не готові відпускати дітей на очне навчання у школи.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, в умовах воєнного стану діти матимуть можливість навчатися онлайн.

«Виявляється, багато батьків хвилюється та не мають бажання, щоб діти відвідували школи. Примусового очного навчання не буде. Ми це питання відпрацюємо з батьками. Буде дана можливість вибрати спосіб навчання: чи це в режимі онлайн, чи в режимі офлайн. Завершує роботу комісія, яка обстежує школи, наскільки вони готові. Чи є там відповідні сховища, укриття, які дадуть можливість заховатися дітям і вчителям. Після цього будемо розуміти, які школи зможуть розпочати навчання повноцінно, в режимі офлайн безпосередньо. Зробимо опитування батьків, щоб розуміти, хто готовий навчатися. Пропонуємо комбінований варіант навчання, щоб були максимально враховані всі заходи безпеки, щоб батьки почувалися в безпеці за своїх дітей», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, у Міністерстві освіти і науки України повідомили, що навчальний рік триватиме з 1 вересня по 30 червня. При цьому застосовуватимуться різні форми навчання.