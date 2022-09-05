Шумська громада і вся Тернопільщина знову у скорботі. 29 серпня у запеклих боях за українську землю загинув житель села Тилявка, сержант, командир бойової машини командного відділення гірсько-штурмового взводу Віктор Петрович Чорноокий.

Трагедія сталася внаслідок бойового зіткнення під час наступальних дій під селами Нововознесенське – Миролюбівка Херсонської області.

Про важку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Віктор Петрович Чорноокий народився 12 лютого 1975 року в селі Тилявка. Завжди усміхнений, він мав на всі питання свої відповіді, мав власну життєву позицію і чітко її дотримувався, ніколи не стояв в стороні від проблем.

Віктор – патріот та приклад справжнього Героя!

Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця.

Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль непоправної втрати.

Щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі”, – написав Вадим Боярський.

Про дату зустрічі загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять та слава Герою!