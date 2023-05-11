Приїхав додому з Бахмута і… помер на колишній роботі: на Тернопільщині прощаються із Захисником

Чортків втратив ще одного воїна: помер Микола Подстрігаєв.

43-річний чортків’янин воював у самому пеклі фронту – місті Бахмут. Напередодні його 44-го дня народження командування відпустило воїна у відпустку додому. Та 10 травня, приїхавши до рідного міста та ставши на тимчасовий військовий облік у військкоматі ще о 9 ранку, пішов до друзів на колишню роботу і… раптово помер о 14 год…

Сьогодні, 11 травня, громада прощається із Героєм у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Вічна і світла пам’ять…