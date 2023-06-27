Провів 26 років за ґратами: рецидивіст з Херсонщини виманював гроші у тернопільських бабусь. ВІДЕО

Шахрая, який упродовж одного дня ошукав двох пенсіонерок з Тернополя, оперативно розшукали та затримали співробітники поліції. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич потрапив у ДТП» і видурив у потерпілих 57 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошима її матері у сумі 17 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, потерпіла – 90-річна жителька Тернополя. До неї на стаціонарний телефон зателефонував незнайомець і представився медичним працівником. Співрозмовник повідомив, що донька жінки потрапила у ДТП та терміново потребує кошти на операцію. Невдовзі додому до пенсіонерки прийшов чоловік, якому вона передала гроші.

Допоки правоохоронці працювали на місці події та з’ясовували усі обставини злочину. До них надійшло ще одне повідомлення про схожу шахрайську схему. Від афери потерпіла 86-річна жителька Тернополя. Їй теж на стаціонарний телефон зателефонував незнайомець та шокував новиною, що син пенсіонерки потрапив у аварію. Тернополянка віддала шахраєві 40 тисяч гривень, дві банківських картки та свій мобільний телефон для того, щоб він міг зняти з її рахунків гроші.

Те, що потрапили у шахрайську пастку, потерпілі зрозуміли вже після того, як зв’язалися з рідними.

У ході вжитих оперативно-розшукових заходів співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками кримінальної поліції та підрозділу превенції Тернопільського райуправління поліції затримали зловмисника того ж дня на території Хмельницької області. Причетним до обох шахрайств виявився 51-річний житель Херсонської області. Чоловік вже неодноразово був судимий за майнові злочини, майже 26 років провів у місцях позбавлення волі.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у зловмисника близько 30 тисяч гривень, золоті прикраси, мобільний телефон та банківські картки, які належать одній із потерпілих пенсіонерок.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.