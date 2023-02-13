Просив їжі в чужих людей: у Тернополі батьки-пияки знущалися з дитини

Вихідними патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян, що до них прийшов 10-річний хлопчик, син орендарів квартири, та попросив їсти. Дитина розповіла, що його мама зі співмешканцем постійно розпивають алкогольні напої, знущаються та ображають його.

Інспектори швидко прибули за потрібною адресою, щоб допомогти хлопчику. Вони познайомили його з поліцейською автівкою, розповіли про особливості служби та доставили до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Маленький козак зрадів новим знайомствам та щиро дякував патрульним за допомогу.

Далі, охоронці порядку прибули за місцем проживання дитини. Двері до помешкання відчинила жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, яка навіть не знала, що її син зник.

Інспектори склали на громадянку протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП, повідомили громадянці про місцеперебування сина та проінформували про подію працівників ювенальної превенції.

“Дякуємо небайдужим громадянам за своєчасне інформування. Відтепер, за належним виконанням материнських обов’язків пильно слідкуватимуть поліцейські та соціальні служби”, – зазначили у патрульній поліції.