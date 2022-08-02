Рашисти завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
“Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом”, – написав чиновник у телеграм-каналі.
Дещо раніше сили протиповітряної оборони збили дві ракети над Вінницькою областю.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Сергій Борзов.
“Над Вінницькою областю працює ППО. 2 ракети збили. Залишайтесь в укриттях до відбою “Повітряної тривоги”, – йдеться в повідомленні.