Пролунав вибух: ворог завдав ракетного удару по сусідній з Тернопільщиною області

Рашисти завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

“Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом”, – написав чиновник у телеграм-каналі.

Дещо раніше сили протиповітряної оборони збили дві ракети над Вінницькою областю.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Сергій Борзов.

“Над Вінницькою областю працює ППО. 2 ракети збили. Залишайтесь в укриттях до відбою “Повітряної тривоги”, – йдеться в повідомленні.