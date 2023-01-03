У 2023 році люди можуть отримати COVID-сертифікат про другу бустерну дозу. Чи варто робити четверте щеплення та що загрожує людям без вакцинації?

Про це Суспільному розповіла головна державна санітарна лікарка у Тернопільській області Оксана Чайчук. За її словами, про закінчення пандемії говорити ще рано.

“Пандемія розпочалася у 2020 році. Тоді захворіли – 34 194 людини, із них 460 – померли. У 2021 році захворіло – 73 421 особи, 1664 – померли (2,3%). У 2022 році захворіло – 55 448 осіб, померли – 346. Показники трохи менші за попередній рік, але все ж високі. Тому рано говорити, що у нас все спокійно, хоча ми справилися із завданням й не допустили високого рівня захворюваності”.

Оксана Чайчук каже, потреба у третій та четвертій дозах вакцинації не відпала.

“Із початку вакцинації на Тернопільщині було щеплено 873 тисячі 216 осіб. Це велика цифра, якщо врахувати, що в області із початком пандемії та продовженням війни було понад мільйон людей, то зараз трошки менше. Із них першою дозою вакциновані 396 тисяч 652 особи (38,9%), першою бустерною – 84 тисячі 631 особа(8,3%), другою бустерною – 7 тисяч 163 особи. Ми бачимо, що другою бустерною, тобто четвертою дозою, вакциновано уже значно менше людей, бо перша й друга дози зробили свою справу, вдалося підняти рівень імунітету та захищеність населення. Тому третя та четверта дози уже на вибір людей, хоча щепитися необхідно, адже інфекція циркулює і робить свою “чорну справу”.

Наразі в області почастішали випадки захворюваності на грип та ГРВІ, що характерно для зимового періоду.

“Ми перебуваємо на 52 тижні року. У нас підйом грипу та ГРВІ розпочався із 48 тижня, коли ми зареєстрували ріст захворюваності на 37%. На 49 тижні – на 21%, на 50 – 26%, 51 – підйом був на 1,7%. За минулий тиждень захворіли 5913 осіб і це досить високий показник. З них 65% – діти. Протягом минулого тижня було 403 госпіталізації. У порівнянні з минулим тижнем вона теж зросла. Усі показники ідуть із знаком “+”, що свідчить про погіршення ситуації. І якщо говорити про ПЛР-дослідження, які ми проводимо на території області для визначення циркуляції вірусів, то можна сказати, що 65% – захворюваність грипом типу “А”. Загалом, увесь спектр вірусних захворювань, які ми завжди визначаємо, зараз є в області. Але найбільше грипу “А”, він протікає важче, ніж грип “В”.

Вакцинами від грипу Тернопільщина забезпечена, – розповіла Суспільному головна державна санітарна лікарка області.

“Є можливість вакцинувати 6 тисяч 912 осіб. На сьогодні уже щеплено 4 тисячі 77 осіб вакцинами Джісі Флю (Корея) та Ваксігрип (Франція). Ми щепимо ними людей уже багато років і вони є у аптечній мережі. Щепимо за державний кошт вакцинами, які поступають за державним замовленням. Такі вакцини надаються групам ризику, у першу чергу, медикам, освітянам, решта – за власні гроші та кошти підприємців. Ми отримали ще 1000 доз вакцини, 600 було у залишку, тому за тиждень- два дощепимо цими вакцинами, які маємо у наявності. І за бажанням люди також зможуть щепитися придбавши вакцину в аптеці. Маємо також достатньо вакцини проти COVID-19. Є вакцини Pfizer, Corona Vak, Janssen. Пункти вакцинації зараз не працюють, бо така скупченість населення під час війни небезпечна. Вакцинуватися можна в амбулаторіях загальної практики та сімейної медицини, звернувшись до сімейного лікаря”, – повідомила Суспільному Оксана Чайчук.