Український співак Віктор Павлік продає мотоцикл.

Про це він повідомив 30 серпня у Facebook, розмістивши зображення двоколісного друга.

На фото, яке він використав для проморолика, артист позує верхи на мотоциклі.

“Продам Harley”, – написав артист.

Нагадаємо, Віктор Павлік народився 1965 року у Теребовлі, де зараз проживає його мати. 1997 року вийшов його перший сольний альбом “Шикидим”. 2016 року Павліку надали звання народного артиста України.

Разом зі своєю четвертою дружиною, українською блогеркою Катериною Репяховою, співак виховує сина Михайла (2021). Павлік і Репяхова одружилися у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років.

Від попередніх стосунків у співака є дорослі син і дочка. Його середній син Павло Павлік від третього шлюбу з українською хореографинею Ларисою Созаєвою помер у серпні 2020 року після боротьби з раком на 22-му році життя.