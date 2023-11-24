Світ

“Путін занадто рано радіє”

Слухаючи колишню канцлерку (чи канцлериху?) Німеччини Ангелу Меркель, В. Путін міг, напевно, задоволено або іронічно посміхатися – вона, зрештою, нічим особливим не засмучувала господаря “всєя русі”. А от виступи нинішньої очільниці німецького МЗС Анналени Бербок здатні змусити його скривити “кислу” міну і подумки (чи вголос) видати дещо з “изящной русской словесности”. Ну, або ж з прив’язкою до національності фрау Бербок – щось на кшталт “Himmelherrgott!” (“Чорт забирай!”). Чому? Та тому, що шефиня німецької дипломатії розвіяла сподівання президента рф на зменшення підтримки України з боку Євросоюзу. “Путін занадто рано радіє, зважаючи на драматичну ситуацію в усьому світі. Ми не лише продовжимо нашу підтримку України – ми продовжимо її розширювати і збільшувати”, – заявила А. Бербок. “Ця підтримка особливо зросте в наступному році”, – сказала німецька міністерка. Торкаючись найближчих тижнів і місяців, вона згадала про так званий зимовий оборонний щит, який включає постачання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і електрогенераторів.

Техаські науковці – проти “холодної” голови

Ця інформація може допомогти зрозуміти зациклених на власному здоров’ї людей, які не вдовольняються візитом до одного лікаря, а ходять до трьох-чотирьох. А, порівнявши їхні висновки, йдуть до п’ятого, шостого, сьомого… Не дивно, адже нерідко ці висновки здатні дезорієнтувати. Зокрема, вважалося аксіомою, що важливі справи слід робити з “холодною” головою, прикликавши на поміч спокій і розсудливість. А от науковці з Техаського університету A&M виявили, що розлючені люди краще справляються зі складними завданнями, ніж ті, які відчувають нейтральні емоції. “Результати демонструють, що гнів збільшує зусилля для досягнення мети, що часто призводить до успіху”, – доводить авторка дослідження. Опоненти, напруживши пам’ять, могли б навести приклад… ну, хоча б Адольфа Гітлера, чиї часті вибухи гніву привели відомо до якого успіху очолювану ним державу і його самого. Але це будуть доводи аматорів, а от техаські фахівці виявили дещо інше…

Україна

Сувора реальність

Читати це трохи дивно і не дуже приємно для самопочуття, але така, вочевидь, сувора реальність. Після того як ми вдосталь наслухалися про те, що санкції поступово задушать Росію, а Захід все більше нарощуватиме виробництво озброєння і боєприпасів для нас, настав час дізнатися про дещо інше. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року “через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони”. Він додав, що причиною цього є не відсутність політичної волі в ЄС, а “жалюгідний стан оборонної промисловості, а також дуже багато несинхронізованих речей і бюрократії” (ось тобі й на – це він про таке жадане нами НАТО?). Втім, головний дипломат України розуміє, що переповнювати свої публічні виступи нотками песимізму зовсім не на часі: він зазначив, що “ми багато і гучно б’ємо у дзвони”, а “Європейський Союз працює над усуненням цих проблем”. Залишається сподіватися, що працює саме над цим, а не над пошуком (чи ще гірше – створенням) отих самих бюрократичних перепон…

Тероризм за логікою міністра

Зовні ефектні фрази урядовців сприймаються нами доволі скептично. Нічого не вдієш – таким є багаторічний досвід України в плані, так би мовити, кореляції між словом і ділом. Ось і міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не сприймає корупцію взагалі (незайва риса для високопосадовця), а під час війни – особливо. Більше того, виступаючи на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, прирівняв це злочинне явище з тероризмом. “Першим та ключовим завданням для себе на цій посаді я вважаю боротьбу з корупцією. Наступна мета – локалізація виробництва, включаючи озброєння та військову техніку”, – наголосив Умєров. З другим завданням краще розбиратися фахівцям, а от щодо того, що корупція є тероризмом… Чи не випливає, за логікою пана міністра і за масштабами цього явища у нас, що Україна є нині однією з найбільших держав-терористів у світі?

Коли біг шкідливий

Біг, безумовно, корисний для здоров’я. Зокрема, встановлено, що заняття ним на 30% знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 23% – від раку. Однак, на жаль для деяких особин, навіть біг не може вберегти від тривалого терміну в місцях, які прийнято називати не надто віддаленими. Тренер з легкої атлетики Віктор Гаєвий на Хмельниччині пробігав за день до 50 км. І все б нічого – як мовиться, на здоров’я – але попутно ентузіаст бігу займався шпигунством на користь рф: відстежував місця базування і маршрути руху українських військ, а також розвідував локацій з важким озброєнням і боєприпасами ЗСУ. Цим “супермарафонець” не обмежився – він ще й розробив для рашистів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону. Такий ось “легкоатлет-багатоборець”. Зрадник був виявлений Службою безпеки України, а суд відправив його за ґрати на 15 років – із конфіскацією майна. Може, ще вдасться довести, що все його майно складали спортивна форма, кросівки і пляшечка з енергетиком?

Тернопілля

Нерви підводять

Цитувати нині когось із росіян начебто й не comme il faut, тобто, не те, що слід робити, але описаний нижче випадок змусив згадати Владіміра Висоцького і його пісню про митницю: “Мы все-таки мудреем год от года, распятья нам самим теперь нужны. Они – богатство нашего народа, хотя, конечно, пережиток старины”. Київські митники вилучили з кількох міжнародних поштових відправлень ікону знаменитої іконописної школи та ще цілу купу стародавніх благочестивих предметів археологічного походження. Прямували вони до США, і якщо про це йдеться в розповіді про насущні справи рідного Тернопілля, то неважко здогадатися, що хтось у нашому краї теж якимось боком причетний до цієї оборудки. Та от халепа – “проколовся”. Хтось чи щось підвело. Взагалі ж, як свідчить життєва практика, нерідко людей підводять нерви. Так, у ході профілактичного відпрацювання території ринку в “файному” місті поліцейські виявили у одного суб’єкта скляну посудину з бурштином. А виявили тому, що той чолов’яга видався їм підозрілим – був якийсь нервовий, “смиканий”. А поводився б спокійно – дивись, і не попався би зі своїми прозорими і напівпрозорими камінцями. От, приміром, вельми діяльний уродженець Херсонщини спокійно організував на Тернопіллі одразу три теплиці для культивування наркотичного зілля. Спокійно висушував та подрібнював дбайливо вирощені рослинки. Сусідам так само спокійно розповідав, що вирощує помідори. Однак – теж попався. Нічого не вдієш – “проколи” трапляються і в абсолютно спокійних людей…