Світ

Поєднання “дубовості” і нахабства

Екс-голова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін ще раз продемонстрував притаманне йому поєднання “дубовості” та виняткового нахабства. Він надіслав через посла Франції президенту Емануелю Макрону витягнутий із нього в Донецьку осколок снаряда з французької гаубиці “Caesar”. Не забувши додати, що “Франція за це відповість”. Рогозін в так званій ДНР відчув себе настільки “свободно и непринужденно”, що вирішив відзначити свій день народження в одному з донецьких ресторанів і там, на додачу до вітань і подарунків від своїх посіпак, отримав і оригінальний презент Made in France. Це й викликало в нього благородне обурення. “Внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав важке поранення… Випущений французькою гаубицею снаряд убив двох моїх друзів, залишивши їхніх дружин вдовами, а дітей – сиротами. Їх убито зброєю, поставленою на Україну вашою країною”, – живописав Рогозін у своєму листі. “Космічний Діма” не завдав собі клопоту подумати, з якого дива він опинився на території України і скільки вдів і сиріт щодня з’являється в ній завдяки старанням Росії…

Достойних громадян стало більше

У Росії зросло число достойних громадян: керівник приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув’язнення. Вочевидь, за “бойові заслуги” і навіть “доблесть” на території нашої країни їм “списані” всі колишні гріхи, тобто зняті всі судимості. Російські пропагандисти виклали відповідне відео, де Пригожин спілкується з цим контингентом. За його словами, суспільство повинно ставитись до них не упереджено, а, ні більше ні менше, “з повагою”. Пригожин також зазначив , що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, але вони пішли на загарбницьку війну, бо їм “просто хотілося Батьківщину захищати”. Все ж, попри патріотичний пафос, Пригожин розумів, з ким має справу, і дав недавно ще злочинцям, а нині – “достойным гражданам” дуже доречні, на його думку, рекомендації. “Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете”, – так підсумував він своє напутнє слово.

Важка рука закону

Уся гидота світу в нас нині асоціюється майже виключно з Росією. Однак, виявляється, є й інші речі (явища, структури, організації), які теж добряче залили людям сала за шкуру. Одна з них виникла в сонячній та апельсиновій італійській Сицилії й пішла успішно вити гнізда в інших країнах. І хоча не раз проголошувалося, що вона – безсмертна, все ж її топ-фігурам закон іноді кладе на плече свою важку руку. В сицілійському Палермо заарештовано главу тамтешньої мафії Матео Месіно Денаро, якому вдавалося переховуватися від правоохоронців 30 років – ймовірно, за допомогою впливових політиків та бізнесменів (ну, як же без них?). А також завдяки, як кажуть, пластичній операції та зміненим відбиткам пальців. Попри зовсім не бандитську зовнішність, “на шиї” у Денаро – декілька заочних вироків за звинуваченням у десятках вбивств. А попереду – не дуже радісна перспектива ще кількох довічних термінів за далеко не дріб’язкові злочини.

Україна

Наступ без фактору несподіванки

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю “ABC News” повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні. Мається на увазі звільнити окуповані території і завдати остаточної поразки Російській Федерації. За словами Буданова, “це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу”. “Наша мета – і ми її досягнемо – повернення до кордонів 1991 року. Тобто, Україна знову буде такою, якою її визнають всі суб’єкти міжнародного права”, – наголосив він. Також начальник ГУР не виключив подальших ударів по території Росії і додав, що атаки будуть відбуватися “все глибше і глибше” всередині Росії, але він зможе повідомити, хто ці удари завдавав, лише після закінчення війни. Перша реакція – з радянської кінокласики: “Да, складно звонишь”. Друга: якщо має відбутися великий наступ, то чи доречно його заздалегідь анонсувати? Фактор несподіванки на війні ще ніхто не скасовував. Втім, головному розвіднику країни, мабуть, видніше…

Дивізія утікачів

Про такі речі, як правило, не говорять тележурналісти у своїх сповнених драматичної романтики репортажах, але від них нікуди не подінешся: від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків призовного віку намагалися незаконно залишити Україну. Тобто, повнокровна дивізія (хоча нині, якщо не помиляюся, перевага віддається бригадній організації). 15 з них при цьому зовсім не героїчно загинули. А ще з початку повномасштабної війни правоохоронці розпочали понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення за кордон, 1650 – за підробку документів, більше 20 – за ухилення від призову. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб уже притягнуто до кримінальної відповідальності. Також, як не без певних гордощів повідомляють у ДПСУ, було зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн. Доволі незвична, слід зазначити, для нас річ – якщо ці спроби справді були марними…

Тернопілля

Нерадісна цифра

2540 – гарненька така, майже “кругла” цифра. Вона, втім, на особливо позитивні й, тим більше, радісні емоції не налаштовує. Саме таку кількість адмінпротоколів склали минулого року правоохоронці на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані. І сподіватися, що у цьому році вона істотно зменшиться, особливо не доводиться – ну, не відчувають захмелілі “шоферюги” страху перед законом. А доки його не буде, доти статистика загиблих на наших автошляхах не без успіху змагатиметься із втратами у війні з Росією. Тим часом мобільні укриття, облаштовані на зупинках громадського транспорту, наші ну, дуже свідомі та охайні співгромадяни залюбки перетворюють на… відхожі місця. Це одразу ж знайшло відгук на сайтах: “Прикро. Просто немає слів”, “Бидло – воно і в Африці бидло” (а чи варто так далеко шукати? – І.Д.), “Чергове відмивання грошей і безплатні туалети”. А ще, поряд з нехлюйством, мешканці славного Тернопілля мають незнищенну звичку виявляти надмірну довірливість. Мешканцеві одного з районів електрична зубна щітка, яку він хотів придбати через інтернет, обійшлася всього-на-всього в якихось 27500 грн. – саме таку суму зняв з його рахунку аферист, видуривши коди доступу. Тепер, в кращому випадку, бідолаха змушений буде обходитися звичайною щіткою. А в гіршому – може від злості на себе скреготати зубами так, що зітре їх до кореня, і зубна щітка стане просто непотрібною…