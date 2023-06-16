Світ

Правильний вибір для Китаю

США в особі свого посла а Китаї Ніколаса Бернса визнали за потрібне висловити сподівання, що Пекін “підштовхне” Росію до припинення війни в Україні. Незайва річ, адже офіційно нейтральна позиція Китаю реально обертається негласною підтримкою російської агресії. “Правильний вибір для Китаю полягає в тому, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права, вивести свої війська і відновити суверенітет і територіальну цілісність України”, – сказав Бернс. “Це те, що ми відстоюємо, і вони знають нашу позицію”, – додав американський посол Бернс. В доповнення теми: днями зустрів знайому, дочка якої тривалий час працювала в Китаї, а тепер змушена повертатися додому – влада КНР, за її словами, не бажає продовжувати трудову угоду. Чи йдеться про окремий випадок, чи про тенденцію – сказати важко. Як і збагнути тонкощі політики Китаю…

Ліва рука не знає, що робить права

Побіжний погляд на політику Угорщини може наштовхнути на висновок, що її ліва рука не знає, що робить права (чи навпаки). І зрозуміти оту їхню політику не набагато легше, ніж їхню ж мову. Прем’єр країни Віктор Орбан не проминає нагоди вставляти палки в солідарні зусилля Заходу щодо підтримки України і цим самим добряче прислуговується Москві. Водночас президентка Угорщини Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні. “Україна – суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн”, – заявила вона, додавши, що угорське суспільство готове продовжувати підтримувати біженців з України і не вважає, що на них витрачаються кошти, які могли б бути використані для власних громадян.

Педагог-букмекер

Чого не зробить креативний викладач, щоб урізноманітнити одноманітні й нуднуваті заняття в рамках шкільної програми… Вчителеві школи з австралійського міста Вуллонгонг Філу Сондерсу, можливо, не давали спокою лаври видатних педагогів Песталоцці, Коменського, і він вирішив створити (точніше – витворити) щось таке, щоб залишити незгладимий слід у педагогічній науці. Отож недовго (чи навпаки – довго) думаючи, він організував для своїх 16-річних учнів… підпільну букмекерську контору. Підпільне й таємне часто має властивість ставати явним – історія з конторою набула розголосу й стала предметом розгляду в суді. Учні засвідчили, що бачили білу дошку з варіантами ставок на футбольні події та іменами однокласників навпроти зазначених результатів, а також зібрані в них гроші, які лежали просто на столі викладача. Згідно з повідомленнями ЗМІ, зараз відбувається чергове судове слухання у цій справі. Сам педагог-букмекер, який, до речі, виявився палким шанувальником англійського “Ліверпуля”, свою вину категорично не визнає.

Україна

Деталі для ворогів від… союзників

Санкції, санкції й ще раз санкції. На них робив ставку Захід ще до того як був налагоджений конвеєр поставок зброї в Україну. З ними ж пов’язували надії українці, сподіваючись, що вони придушать економіку Росії й позбавлять її можливості виробляти смертоносні знаряддя. Але, вочевидь, принцип “Якщо дуже хочеться, то можна” діє не лише в нас. Як розповів зовсім не схильний до загострення відносин з державами Заходу секретар РНБО Олексій Данілов, в іранських “Шахедах”, якими РФ нас атакує, знайшли деталі з країн, які є… союзниками України. “Ми розібрали ці безпілотники і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії”, – розповів він. Данілов припустив, що вони могли закуповуватися ще до початку вторгнення, оскільки дрони здебільшого вироблялися в 2019-2021 роках. При цьому секретар РНБО зазначив, що необхідно розібратися, як до РФ, попри санкції, потрапляють західні запчастини.

Як відчувається війна

Олімпійський чемпіон з хокею у складі збірної Чехії, володар Кубку Стенлі Домінік Гашек після відвідин України висловився про те, як війна відчувається в різних містах України. “У Харкові війна дуже відчутна. Був там два дні і зрозумів, що нормального життя в місті немає. Чимало будинків зруйновані, ресторани теж побиті або не працюють. На вулицях дуже мало людей. У Харкові відчувається смуток. Не так, як у Києві – зовні навіть не помітно, що неподалік від української столиці велися бойові дії, що сюди прилітають ракети. Однак коли починаєш розмовляти з людьми, то розумієш, що тут теж війна. А Ірпінь, Буча, Бородянка – то взагалі жах. Там наслідки війни відчуваються найсильніше. Страшно дивитися на таку кількість зруйнованих будівель. Я бачив ці картини на світлинах і на відео в Чехії. Але споглядати те страхіття на власні очі значно важче. Це дає змогу уявити, що тут відбувалося”, – сказав Гашек.

Тернопілля

Відхилення від норми

Годилося б вести мову про містечкові патріотизм, згуртованість і дружній відгук на заклик очистити бомбосховища, що стали більше схожими на сортири, і перетворити їх на власне сховища, але… передусім чомусь впадають в око всілякі відхилення від норми. Один з жителів краю вирішив ощасливити зображенням свого… причинного місця кількох жінок, надіславши їм дуже відверті фото. Постраждалим (цікаво, за якими критеріями визначався цей їхній статус: через самі світлини чи через, так би мовити, неповне, лише візуальне відчуття вдоволення?) це не дуже сподобалося, і для оцінки творчості специфічно заклопотаного фотомайстра знадобилася судова мистецтвознавча експертиза. Сотворене ним було визнано порнографією і оцінене трьома роками позбавлення волі. Щоправда, з однорічним іспитовим терміном (після цілком щирого каяття), а також конфіскацією телефону, що був знаряддям продукування сороміцьких світлин – мабуть, з надією, що придбати новий і продовжити свої заняття фотолюбитель з фалічним ухилом ніяк не зможе. Тим часом, як повідомив місцевий портал, з чарівними, однак не зовсім тверезими очима була затримана за кермом автівки депутатка міськради і за сумісництвом – дружина колишнього нардепа. Повідомляється також, що на звернення журналістів у поліції відмовились надавати інформацію з цього приводу – мабуть, вирішили, що правило “Мовчання – золото” в даному випадку найбільш доречне. Однак, як звично в подібних випадках, не мовчать соцмережі (наводжу найбільш цензурні з висловлювань): “Литва конфісковує авта у п’яних водіїв і передає Україні, а наші гниди у вишиванках виписують собі премії”, ” Одна вже в’їхала в катедру і що, щось зробили?”, “Конфіскувати автомобіль і віддати хлопцям на передову!!!”…