Світ

Логіка першого француза

Читаючи когось із Дюма, іноді бувало важкувато розібратися в хитросплетіннях стосунків усіх тих “міледей”, гвардійців кардинала, мушкетерів короля… Схожим чином у діях нинішнього першого француза, президента Еммануеля Макрона, також буває нелегко віднайти невідпорні логіку і послідовність. Вже після нападу Росії на Україну він виступив справжнім адвокатом диявола, закликавши світ “не принижувати Росію”. Пізніше, довідавшись про скоєне “униженными и оскорбленными” в Україні, дійшов висновку, що Владіміра Путіна необхідно переслідувати за численні воєнні злочини. Зокрема, за ракетні удари по цивільній інфраструктурі. “Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи”, – заявив він з рішучим виразом обличчя. І водночас не забув знову додати про необхідність “підтримувати діалог” з Путіним. Напевно, щоб той, бува, не образився через відсутність уваги до себе…

Проблемна країна

Є в світі, так би мовити, проблемні країни. Іран – на почесному місці серед них. Нам, українцям, останніми роками довелося пересвідчитися в цьому найбільш болісним чином – починаючи від збиття “Боїнга” з українським екіпажем майже 3 роки тому і закінчуючи постачанням Іраном Росії паскудних дронів-камікадзе. А ще Іран – доволі сильний головний біль для США. “Гірше за нинішній Іран може бути лише Іран з ядерною зброєю”, – похмуро пожартував президент США Джо Байден. В усіх описаних вище історіях теократичний уряд країни виявляв і виявляє, сказати б, дурну впертість. Втім, у іншому питанні вона похитнулася. Після загибелі 22-річної дівчини, яку затримала тамтешня поліція моралі через надто вільне носіння хіджабу, країну охопили масштабні протести. Люди масово вийшли на вулиці, вимагаючи свободи. Терор силовиків призвів до жертв, але не збив хвилю невдоволення, яка вперше за 43 роки стала загрозою для фундаменталістського режиму. Він оцінив цю масовість і пообіцяв переглянути закон про обов’язкове носіння хіджабу…

Санкції щодо варварів

Цивілізований світ, хоч і не завжди послідовно, все ж дає зрозуміти варварам, що їхня присутність у ньому зовсім небажана. Принаймні, в даний час. Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на черговому засіданні залишив у силі рекомендації стосовно застосування санкцій щодо Росії та Білорусі. Причина зрозуміла – напад на Україну. “Зараз не час змінювати санкції щодо Росії та Білорусі”, – лаконічно висловився президент МОК Томас Бах. Висловився, можливо, крізь зуби, оскільки нещодавно почав було робити якісь незрозумілі реверанси в бік Росії. Але все ж був змушений підкоритися думці світового співтовариства. Тепер креативні в спортивному відношенні росіяни мають непогану можливість почати приділяти більшу увагу такому захоплюючому виду спорту, як забіги на оленячих запрягах. І навіть, можливо, створити всеросійську федерацію, запросивши на посаду почесного президента міноборони Шойгу.

Україна

Гарантія миру

Момент, коли В.Путін займе своє законне місце на лаві трибуналу в Гаазі і якийсь тамтешній клерк послужливо поставить перед ним скляночку з водою, ще, мабуть, неблизький. Але, по-перше, помріяти про це можна вже зараз. А по-друге, відшукуються європейські “гуманісти”, які ведуть мову про “гарантії безпеки для Росії”. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на це не без іронії, що плавно переходила в сарказм. Він заявив, що гарантією безпеки для Росії можна вважати те, що європейська судова система є гуманною – вирок в Гаазі не передбачає смертної кари. “Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився”, – зазначив він, додавши, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки. “Денуклеаризована й демілітаризована т. зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу”, – підсумував О.Данілов.

Особа з чесною усмішкою

У нього – “чесна радянська усмішка” (майже як у підпільного мільйонера Корейко із “Золотого теляти”). А ще він, що приємно, любить футбол і є президентом відомого клубу біля Чорного моря. Проте його взяли – і “пов’язали”. Жорстко і немилосердно. Просто жах якийсь. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації в Одесі, яка взяла під контроль питання забудови міста (таке діється лише в Одесі?). Як повідомляється, згадана організація також турботливо контролювала посадовців Одеської міської ради. Одним із затриманих є бізнесмен, бенефіціар групи Vertex United і мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine Борис Кауфман (отой самий, з чесною усмішкою). Наче добрими довоєнними часами повіяло від усього цього. І після війни, чомусь думається, буде те ж саме…

Тернопілля

Шановні громадяни і любі друзі

Не без приємності можна констатувати, що війна не зробила наших людей черствими і бездушними, не позбавила їх гречності й поваги до ближнього. Одним зі свідчень цього є звернення патрульної поліції до тих учасників дорожнього руху, які вважають правилом поганого тону сісти за кермо, не “заклавши за комір” чи не “обкурившись”. Воно рясніє звертаннями “шановні громадяни” і “друзі”. Ще б дописали “любі” – й можна було б навіть розчулитися. Одного з таких “друзів” пубертатного віку, батьки якого перебувають за кордоном і якому б їздити на велосипеді, патрульні затримали і, як належить, склали протокол. Це так його налякало і сповнило почуттям відповідальності, що вже наступного дня він знову, як вказується, “зухвало порушив ПДР”. На тій же автівці. Покарання й цього разу було суворим і невблаганним – ще один складений протокол. Тепер, мабуть, накладе зі страху в штани. Тим часом деінде група інших “друзів”, керуючись, звісно, патріотичними почуттями, поламала якісь дурнуваті японські сакури (наче в нас своїх, українських дерев немає, які теж можна поламати!). А решту громадян могли з радістю довідатися, що прожитковий мінімум зріс з 2600 до 2684 грн. Що це означає? Виявляється, що протягом року наші краяни стали на 30 % біднішими…

