Світ

Де нині безпечніше?

Усе в цьому світі відносне – дозволю собі цю філософську банальщину. Тим більше що подія, про яку йдеться, має якийсь стосунок до філософії. Де, скажіть, нині безпечніше: у Авдіївці, чи в казковій передсвятковій Празі? Відповідь, здавалося б, очевидна, але не варто з нею поспішати. Зовсім не “відморожений” терорист, а 24-річний бакалавр і магістр без помітних зовнішніх ознак кретинізму зчинив стрілянину на факультеті філософії тамтешнього Карлового університету – можливо, вирішив перенести теоретичний філософський радикалізм на побутовий грунт. Наслідки просто моторошні: 15 (наразі) загиблих, 24 поранених. І – страх, що охопив одне з найкрасивіших міст Європи саме в пору, яка, здавалося б, найменше на нього налаштовувала. Той факт, що сам стрілець чи то був підстрелений і впав з висоти, чи сам вирішив відчути короткотривалу радість вільного падіння, навряд чи є для всіх великою втіхою. Хоча, суто з теоретичної філософської точки зору, зло ніби покаране…

“Економіст” знову “потішив”

Мабуть, невдовзі сама назва The Economist буде мимоволі викликати у нас помірний зубний скрегіт. Початок цьому поклала викладена в інтерв’ю виданню Валерієм Залужним ота сама “концепція глухого кута”, з якої стало зрозуміло: на красиві прориви очікувати не варто; на швидку перемогу розраховувати нереально; слід бути готовими до тривалого протистояння, причому бажано з переважним застосуванням не АК, РПК і ЗРК “Игла”, а найновітніших технологій. Далі – більше. Як знову “потішив” українців The Economist, через нерішучість країн Заходу у Росії вперше з’явилися шанси перемогти у війні в Україні. На думку видання, у 2024 році Росія буде в сильнішій позиції для боротьби завдяки більшій кількості дронів і артилерійських снарядів, а також через повну байдужість Путіна до втрат у власній армії і недостатню ефективність західних санкцій.

Благословення “за певних обставин”

З огляду на непоодинокі повідомлення про педофільні розваги святих отців на Заході ця новина не справляє враження грому серед ясного неба, та все ж: Папа Римський Франциск дозволив священикам благословляти одностатеві пари “за певних обставин”. Але водночас зазначається, що благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути пов’язане з цивільними союзами чи весіллями. Розібратися у цій словесній еквілібристиці мирській людині не так вже й просто. Простіше пригадати, що ще в лютому 2021 р. релігійний орган Ватикану оголосив, що благословення гомосексуальних пар неможливе. Тепер же там заявили, що церква “розширила і збагатила” своє розуміння поняття благословення. Цікаво: якщо раптом завтра вирішу, що для кращого творчого натхнення варто перейти з бренді на специфічну коноплю чи амфетаміни, то чи означатиме це, що я теж “розширю і збагачу” своє розуміння?

Україна

“Ми не відступаємо”

Те, що обговорювалося в “кухонних” розмовах і в публічній площині (ми, зрештою, демократія, а не авторитарне утворення), тепер озвучено і першою особою держави. Президент Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає і що їй потрібна допомога в нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь. “Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений… Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися… Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні опустити руки й здатися. Ми боремося за те, що належить нам”. Президент пояснив, що Україна не отримала від союзників всього необхідного озброєння, а обмеженість чисельності збройних сил не дозволила їй ефективно просуватися вперед. Втім, за його словами, за останні кілька місяців все ж було досягнуто певних позитивних результатів.

Ще один закон з благородними намірами

Багаторічний український досвід вчить, що здавалося б, обгрунтовані закони, прийняті з цілком благородними намірами, залюбки ігноруються, спотворюються, словом, даруйте, “похеруються”. Так було з усякими приватизаціями; не краща доля, здається, буде в закону про е-декларування. Можна уявити, що буде, коли раптом справа дійде до легалізації володіння короткоствольною зброєю… Наразі ж Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Згідно з ним, виробництво ліків на основі канабісу контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати його зможуть лише юридичні особи, які отримають ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ навіть буде мати індивідуальне кодування. Звучить переконливо, але – читайте перше речення…

Тернопілля

Прояви людської патології

Життя рідного краю рясніє новинами різного плану, в тому числі й передсвятковими. Все ж, традиційно віддам перевагу проявам людської патології чи просто недбалості – в міру, так би мовити, спадання їхнього драматизму. В одному з сіл, приміром, сталася неординарна навіть для нашого дикуватого часу подія: чоловік вкоротив віку своїй дружині. Каже, зробив це через ревнощі. Та якщо герой Шекспіра (зі схожих мотивів) обмежився задушенням об’єкта своєї пристрасті, то наш краянин підійшов до справи більш грунтовно: поламав благовірній ребра, потовк усі нутрощі… Також цього тижня повідомлено про затримання двох фанатів вибухової справи, які урізноманітнили нуднувату й надто тиху листопадову ніч міста кількома влаштованими вибухами. Вийшло ж усе не так піротехнічно-безвинно: поліція інкримінує обом умільцям незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Не слід, однак, думати, що дорослі й солідні люди знічев’я займалися такими юнацькими пустощами – до звинувачень додані ще й вимагання (воно ж, якщо не помиляюся, зветься рекетом), умисне знищення і пошкодження майна. А ще на тижні взяло – та й щось загорілося у “Будинку правосуддя”. Пожежа виявилася для вогнеборців майже навчально-тренувальною й була ліквідована за пів години. Чомусь пригадалася двозначна фраза з аукціону в “12 стульях” (“Правосудие продано!”). В нашому ж випадку воно, на щастя, лише ледь підгоріло…