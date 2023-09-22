Світ

Старий, але симпатичний

Українці можуть мати певні претензії до чинного президента США, зокрема, через тяганину з F-16 та ракетами ATACMS, однак навряд чи їх потішать результати одного з останніх тамтешніх опитувань громадської думки. Згідно з ним опитуванням, 73% респондентів заявили, що Джо Байден занадто старий, щоб балотуватися на другий термін. Причому 47% сказали те саме про потенційного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, який теж далеко не юнак – молодший від Байдена на три з половиною роки. Байдена сприймають прихильніше, ніж Трампа, за деякими особистими характеристиками. Зокрема, близько 48% виборців сказали, що Байден симпатичний, порівняно з 31%, яким імпонує зверхня, а подеколи й хамувата манера поведінки Трампа. Крім цього, майже 45% вважають Байдена особисто чесним, тоді як про Трампа таке сказали 38%. Опитування також показало, що 39% виборців позитивно ставляться до нинішнього президента.

“Нейтральні” на Олімпіаді

Президент Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловився на користь допуску до участі в Олімпіаді-2024 “нейтральних” російських та білоруських спортсменів, тобто тих, які не підтримують війну: “Не думаю, що остаточне рішення ухвалять швидко. Але гадаю, є чіткі ознаки того, як ми бачимо це – з урахуванням рекомендацій, які надали міжнародним федераціям. Тобто, без команд, гімнів, кольорів, будь-якої національної ідентифікації Росії та Білорусі. Проте, з іншого боку, слід надати можливість спортсменам, які не підтримують війну й не пов’язані зі збройними силами чи іншими структурами у Росії та Білорусі, виступати в індивідуальному та нейтральному статусі, а не як представники своїх країн. Гадаю, така система є прийнятною. Українська сторона не є на 100% щасливою від неї, але вони її прийняли, оскільки це дає можливість українським спортсменам відібратися на Олімпіаду. Ми всі хочемо бачити сильну українську команду у Парижі-2024”.

Україна

Інші справи

Мабуть, через занепокоєння наших західних союзників, Президент Володимир Зеленський запевнив, що випадки корупції в Україні зовсім не пов’язані з допомогою партнерів. “Йдеться не про зброю і не про гроші на неї, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи”, – заявив він, ніби одним махом оголосивши всі названі сфери вільними від корупційного впливу. Дуже хотілося б повірити очільнику держави, але на заваді стоїть наш давній і сумний досвід, виражений формулою “Все продається і все купується”. Втім, Президент, схоже, хоче переконати і українців, і Захід, що налаштований стосовно високопоставлених корупціонерів рішуче. “Тут у мене немає іншого вибору… Ми не хочемо мати жодних компромісів не лише з будь-якими корумпованими людьми, а навіть із думками про це”, – сказав він. Тим часом, за даними НАЗК, у 2023 році найбільше корупційних порушень зафіксовано у Львівській області. Рідна Тернопільщина у цьому рейтингу – на 12-ім місці. Потрусивши головою і протерши очі, ще раз подивився і впевнився: ми справді лише дванадцяті…

Підлягають знищенню

Заспокійлива, обнадійлива і навіть надихаюча новина для наших північних “братів” (точніше буде сказати – “тамбовських вовків”): у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що складено список російських стратегічних об’єктів, які підлягають знищенню. І що робота в цьому напрямку ведеться методично і послідовно. “Ми визначаємо найбільш важливі цілі та найбільш критичні об’єкти для самої РФ. Це військові об’єкти, об’єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, а також об’єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато. Всі вони пронумеровані, розподілені за ієрархією, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які “зав’язані” на його виробництві, перестануть виготовляти військову продукцію”, – повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Головне, як можна зрозуміти – мати чим створювати отой ефект доміно.

Певна схожість

Що спільного між головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком і нардепом Нестором Шуфричем? Ніби й нічого і припускаю, що перший з них з обуренням може відкинути будь-яку схожість з одіозним проросійським діячем (“Та ви що!!!???”). І все ж певну схожість можна виявити. По-перше, обидва зробили дуже вагомий внесок в українську економічну галузь, за що в різні роки були удостоєні звання кандидата отих самих економічних наук. По-друге, обоє нині користуються підвищеною увагою українського правосуддя, від якої б з радістю відмовилися. Але так просто відмовитися не вийде, отож доводиться виплутуватися. І допомагають обом підозрюваним у цьому одні й ті ж фахівці з адвокатського об’єднання “Barristers”, труди яких коштують вельми недешево. І якщо у справі Головка ці труди дали результат: принаймні, клієнт віртуозів з “Barristers” перебуває на волі й навіть не відсторонений від виконання службових обов’язків, то з Шуфричем, якому вручили підозру в державній зраді, вийшло складніше: його просто в залі суду взяли під арешт без права внесення застави. Поки що…

Тернопілля

Комплекси і статус

Всі ми, як відомо, родом з дитинства. І всі наші вади, приховані в свідомості та глибинах підсвідомості образи і комплекси – теж з нього, короткоштанно-плаксиво-шмаркатого. Не виключено, що колись виховательки у одному з місцевих дитсадків суворо картали провинних вихованців, ставили їх в куток, або ж ще гірше – в центр кола із, даруйте, обмоченими штанцями, а їхні товариші при цьому докірливо тицяли в них пальцями і хором промовляли: “Ай-яй-яй, ай-яй-яй, як тобі не соромно!”. Нині, можливо, настала пора пожинати плоди такого виховання: група неповнолітніх (але достатньо хитрих, щоб прикрити свої обличчя) бовдурів понищила вхідні двері дитсадка – чи не на знак помсти за оті дитячі спогади? Причому, як можна зрозуміти з повідомлення, діяла організовано, за заздалегідь спланованим задумом. Дещо інший – більш, можна сказати, шляхетний задум виник у тернопільських депутатів, які на сесії проголосували за те, щоб відому в місті класичну гімназію зробити ліцеєм. На думку начальниці управління освіти міськради, зміна назви – це підвищення статусу закладу. Водночас міський голова зазначив, що для працівників та учнів закладу нічого не зміниться. Може виникнути недоречне запитання: навіщо потрібне підвищення статусу, якщо для всіх нічого не зміниться? Можу додати дещо з власних вражень: якщо раніше недоучки-гімназисти кричали тут голосами з ознаками мутації на весь центр міста: “Ви долбо..би!!!”, то тепер це ж саме робитимуть уже ліцеїсти – з усвідомленням підвищення свого статусу.