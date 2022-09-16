Світ

Довгострокова місія

Як стало відомо, адміністрація президента США Джо Байдена планує організувати довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових. Це вказує на те, що США планують довгострокове фінансування підтримки України й участь у цьому процесі американських військових (яких зокрема можуть за це нагороджувати). “Обрання генерала, який, як очікується, матиме дві або три зірки, відображає створення командного центру, відповідального за координацію зусиль. Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останніми роками надавались військова підготовка й допомога українцям”, – йдеться у повідомленні. Даруйте, а як же часто згадуваний проєкт “Рамштайн”, не кажучи вже про Lend-Lease, які мали б змусити кремлівських стратегів переглянути свої агресивні плани в бік їхнього суттєвого згортання? Загалом, чим більше усіляких місій і органів нам сприяє, тим, можливо, краще, але чи не є кожен наступний свідченням недостатньої ефективності попереднього?

Занадто розслаблені німці

Бували такі часи в історії, коли німці задавали всім жару й не дозволяли розслаблятися, а тепер от свідомій Європі доводиться підганяти германців. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав Німеччину збільшити військову підтримку України, заявивши, що наданої досі допомоги зовсім недостатньо. “Я закликаю наших німецьких друзів нарощувати поставки зброї в Україну. Ми повинні бути швидкими зараз, ми не можемо чекати, ми повинні зустрітися з нашими викликами. Ми всі все ще робимо занадто мало”, – сказав головний естонський дипломат. За словами міністра, він розуміє, що для Німеччини саме по собі надсилання зброї є психологічно нелегким процесом. “Ми не можемо спочивати на лаврах і заспокоїтися, відправивши кілька танків. Українці нині приносять справжні жертви. Наш обов’язок – підтримати їх у їхній боротьбі. Ми повинні зробити більше для стримування “русского зверя”. Українці – найсміливіша нація у світі. Але без нашої допомоги їм не вижити”, – наголосив Рейнсалу. Міністр також закликав до посилення санкцій проти Росії.

“Фашизм” не пройшов

Відомий чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек, який колись грав за московський “Спартак”, дав інтерв’ю російським ЗМІ, але його не опублікували через критику нападу Росії на Україну і слова про ознаки фашизму в РФ. “Давайте визначимо, що таке фашизм. Серед його основних ознак — мілітаризм, сильний лідер у керівництві державою, націоналізм, тобто перевага своєї нації над іншими, та неприязнь до іноземців. Крім цього, РФ витрачає чи не найбільше серед усіх країн світу на озброєння пропорційно до кількості жителів і свого ВВП. Також фактом є те, що на чолі РФ стоїть особа, яка сама визначає закони і сильно впливає на державу і ЗМІ. А ще вона заважає людям збиратися і публічно її критикувати. І я також часто чую від російських політичних та медійних представників речі, які свідчать, що ви чомусь відчуваєте перевагу над українською нацією. Це означає, що політика вашої країни випромінює багато форм фашизму”, – так рішуче пішов у наступ на медійних слуг Путіна уславлений чеський голкіпер. Він також підтримав рішення заборонити виступи російських спортсменів на міжнародних змаганнях. Чи варто дивуватися, що публікації в російських мас-медіа Гашек не дочекався?

Україна

Переговори на полі бою

Будь-яка війна, врешті-решт, закінчується сіданням представників ворогуючих сторін за стіл переговорів (з попередніми рукостисканнями або ж без них) і обговоренням того, як бути далі: продовжувати нищити один одного чи спробувати укласти мир. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відкидає ідеї переговорів з Росією, але готова погодитися на них лише якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. “Ніхто не відкидає опцію переговорів, будь-яка війна завершується ними, але питання в тому, в якій позиції ти сидиш за столом переговорів. Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид перемовин, який вона реально розуміє. Але ми готові сісти й за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України”, – заявив шеф української дипломатії. За словами Д.Кулеби, наші міжнародні партнери погоджуються, що зараз немає жодних індикаторів того, що Росія готова до таких серйозних переговорів, або що вже склалися умови для них. Міністр також додав, що Україна важко відвойовує кожен квадратний кілометр своєї території, але заряджена саме на повернення окупованих регіонів. Водночас він не виключає, що “частина території України буде звільнена військовим шляхом, а частина, можливо, – дипломатичним”.

Заходи безпеки

Традиції різних народів, звісно, слід поважати, але іноді їхнє дотримання може загрожувати значно гіршими наслідками, ніж ті, що пов’язані з вимушеним недотриманням тих чи інших ритуалів. В Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана, щоб уникнути можливих провокацій з боку РФ. Служба безпеки та Нацполіція звернулася до хасидів з проханням утриматися цього року від візиту до України. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, таке рішення було ухвалене спільно зі штабом оборони області в зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. З 19 до 30 вересня в Умані будуть посилені заходи безпеки. Голова ОВА додав, що правоохоронці постійно проводять протидиверсійні та антитерористичні заходи, а сам район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Тернопілля

Всього потроху

Що буде, коли вкрасти у ближнього корову? Якщо впіймають, то можеш отримати п’ять (5) років у місцях “не надто віддалених” (в межах України вони справді не дуже віддалені, отож підтекст оригінальної російської фрази може не сприйматися як іронічний). Що й сталося з одним нашим ще молодим, але вже збагаченим кримінальними досвідом краянином. Тим часом деінде заступник керівника ГУ ДПС області не вдався до такого примітивного способу збагачення – ну, не личить це його статусу солідної посадової особи. Він, не забруднюючи рук і ніг, просто вимагав у підприємця “подяку” в розмірі якихось $5 тис. В оборудку, щоправда, втрутилися небажані свідки з відповідними повноваженнями, і тепер на пана заступника, судячи з усього, чекає, так би мовити, переформатування власного бюджету в бік його помірного зменшення. При цьому наша українська судова практика дає підстави припустити, що ні 5, ні 3, ні ще менше років сьорбати тюремну баланду йому не доведеться. Підходи до покарання винних у нас традиційно різні, але в описаних випадках хоча б не викликає сумнівів сам факт їхньої вини. А от чи вдасться відшукати в об’єднаному міському територіальному центрі комплектування конкретну особу, відповідальну за надсилання повістки з вимогою (під страхом кримінальної відповідальності!) з’явитися до центру людині, яка… загинула більш як сім років тому – вельми сумнівно. Як назвати цей випадок? Анекдотичним? Блюзнірським? Нелюдяним? Напевно, є всього потроху…