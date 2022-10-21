Світ

Велика допомога

Коріння американського ізоляціонізму (“нехай вони там, у Європі, воюють собі – нам немає до цього справи”) відходить до давніх часів. Ще у Першу світову війну американці зовсім не хотіли втручатися у конфлікт європейських монархій, але таки виявилися втягнутими у нього. Те ж саме було і з залученням до активної участі в Другій світовій війні. Наразі про пряму участь у війні України з Росією не йдеться, але допомогу нам USA надають велику і всебічну. 73% американців вважають, що США мають і надалі підтримувати Україну, попри погрози Росії застосувати ядерну зброю. 66% респондентів заявили, що Вашингтон має продовжувати надавати зброю Україні, порівняно з 51% в аналогічному опитуванні в серпні. Крім цього, дедалі менше американців вважають, що проблеми України не є справою США і що країна не повинна втручатися в них: таку думку висловили 35%, порівняно з 40% у серпні. Ми, напевно, не були б проти того, якби нам у боротьбі з розлюченим російським ведмедем допомогли і декілька ескадрилій F-16, пара-друга дивізіонів потужних ракет чи кілька підрозділів Delta Force разом з Green Berets, але наразі про такі американські наміри не чутно…

“Добра воля” по-путінськи

Чи можна уявити ситуацію, коли б вовк із закривавленою пащею зібрав усю лісову братію (зайців, оленів, кабанів) і почав закликати їх… переходити на вегетаріанську дієту? І не просто закликав, а й доводив, що сам він живиться лише травичкою, листочками і нічим більше. А для більшої наочності ще й демонстрував би свої ікла – ось, мовляв, які чистенькі завдяки отій травичці… В казках таке уявити навряд чи можливо, а от у реальному житті щось схоже трапилося. На недавньому саміті в Астані президент Росії Владімір Путін розповів лідерам країн СНД, як слід вирішувати конфлікти на пострадянському просторі. На його думку, для цього треба проявляти “добру волю”. “Треба розуміти, що, на жаль, часом з’являються розбіжності та конфлікти… Треба прагнути до того, щоб шукати вихід із ситуації, що склалася, де б вона не виникала. Добра воля, на мій погляд, у всіх є, потрібно цю добру волю по максимуму використовувати”, – просторікував на казахських просторах правитель Росії. Цікаво: звірства його воїнства в Україні, ракетні обстріли мирних міст – це наслідок отієї “доброї волі”?

На чиєму боці буде “генерал мороз”?

“Генерал мороз”, тобто холодна зима історично була союзником Росії під час воєн. Проте нині, можливо, через зміну клімату, а також і через інші фактори сподіватися на колони обморожених полонених під Москвою і Сталінградом, яких показували у воєнній хроніці Другої світової війни, Росії не доводиться. Навпаки, на думку колишнього командувача Сухопутних військ США у Європі генерала Бена Ходжеса, росіянам узимку буде набагато важче воювати, ніж ЗСУ. “Український Генштаб тиснутиме на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чогось навчитися. Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою буде важче, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складними, аніж для українських сил, що атакуватимуть. Українські війська мають за плечима свій народ, а росіяни, особливо новоприбулі, погано оснащені й недостатньо навчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська”, – прогнозує американський генерал. Звучить ніби оптимістично, але як воно буде насправді – побачимо…

Україна

Загроза повторного наступу

Новина з розряду тих, які не додають бадьорості й настрою: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що зростає загроза повторного наступу з території Білорусі. “Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів”, – сказав він. Генерал також зазначив, що на території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних та інших підрозділів військ РФ і проводяться заходи для прихованої мобілізації. Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Не конче бути військовим експертом, щоб зрозуміти, що перерізання отих логістичних артерій означає для України велику неприємність – якщо, звичайно, потенційні наслідки цього можна назвати саме неприємністю, а не катастрофою. Напевно, це добре розуміють і до цього готуються і командування ЗСУ, і наші західні партнери – принаймні ті з них, які щиро прагнуть допомогти Україні, а не ті, котрі скажуть з відносно природним жалем: Ми хотіли, але обставини виявилися сильнішими…”.

Дарований кінь

Дарованому коневі, як відомо, заглядати в зуби не годиться. Прийняв подароване кимось, чемно подякував і – користуйся в тих обсягах, що їх дозволяє подарунок. З цієї точки зору українці повинні бути вдячні Заходу за військову та іншу підтримку, яку він нам надає – без неї, напевно, було б нам вже зовсім скрутно. І все ж нерідко доводиться чути, що США та європейські країни діють в плані нагальної допомоги Україні надто обережно, надміру рахуючись з можливою реакцією Росії, а відтак – не настільки ефективно, як могли б. І головне – як цього потребує Україна. Зокрема, військовий експерт Валентин Бадрак висловив думку, що стратегія Заходу полягає в тому, щоб не насичувати ЗСУ озброєнням, а потроху постачати його – щоб наша армія мала невеличку перевагу над противником на полі бою. За його словами, якби нам були ще в березні поставлені зенітні ракети, які ми тоді просили, нинішніх ракетних обстрілів України з боку Росії, можливо, і не було б. Але – таким є Захід. І такими ми є в його очах – нічого тут не вдієш…

Тернопілля

Нічим не “прошибеш”

Щиро скажу: відчуваю непідробну гордість за наш люд. Він сміливий, хоробрий і… ще там який… ага, просто навіть безстрашний. Більше того – володіє сталевою витримкою, якій міг би позаздрити й бравий розвідник Штірліц (пригадуєте – під звуки авіабомб, що падали, викладав на столі фігурки з сірників, а потім все ж вирішив спуститися у сховище – “а то еще угрохают в собственном учреждении”). Наші люди не такі – пересвідчився в цьому сам в неділю на ринку. Коли пролунала повітряна тривога, всі залишилися на своїх місцях наче нічого не трапилося: продавці продовжували продавати, численні покупці – купувати. І напевно ж знали, що російські ракети полюбляють влучати по торжищах, як от днями у Авдіївці. А все ж – виявили витримку і холоднокровність. Їх помітно забракло молодикові, котрий мав нещастя потрапити на очі поліцейському патрулеві в одному з населених пунктів. Ні щоб “сделать морду кирпичом” (скористаюся неповторним філологічним надбанням росіян) – він чомусь почав нервувати і донервувався до того, що в кишені у нього виявили підозрілий пакетик з не менш підозрілою речовиною. А далі ниточка потяглася вже до помешкання суб’єкта з надто тонкою нервовою організацією, де копи, на свою радість, опинилися у цілому розсаднику заспокійливого кольору, тобто серед 16 схожих на коноплю кущів. Ось до чого може призвести зайва нервозність. Так що беріть приклад із торговців та відвідувачів нашого ринку – їх нічим не “прошибеш”. Хм… таки справді нічим?