Світ

Інвестиція у безпеку

Перед кожним господарем Білого дому ще з часів Першої світової війни поставало завдання переконати співвітчизників, зациклених головно на ізоляції від решти світу, власному well-being (благополуччі) чи, ще краще, prosperity (процвітанні), у необхідності рішучих кроків у зовнішній політиці. У світлі агресії росії проти України таке питання постало і перед чинним US President Джо Байденом. Намагаючись довести американцям правильність своїх зовнішньополітичних кроків, він наголошує, що підтримка Сполученими Штатами України утримує американських військових від участі у війні. “З досвіду двох світових воєн ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі – вона безпосередньо втягує Америку. Ось чому наша підтримка України сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку, що запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання перш ніж конфлікт пошириться далі”, – підкреслив Джозеф Байден.

Кардинально інша позиція

Час і обставини мають властивість змінювати людей. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, котрий був автором сумнозвісної формули свого імені, яка в нашому політичному лексиконі стала чимось на кшталт лайливого висловлювання, кардинальним чином скоригував свою позицію. Можливо, після перебування в бомбосховищі під Києвом під час російського ракетного удару? Зокрема, він заявив, що його країна не забуде про війну в Україні, хоч би як на це не розраховував господар Кремля. “Україна ще більше потребує нашої підтримки зараз, коли на Близькому Сході також йде війна… Путін розраховує на те, що світ забуде про Україну”, – сказав Штайнмаєр. За його словами, Німеччина не повинна і не буде робити російському правителеві таку послугу. “Ми не змиримося з незаконною та загарбницькою війною росії”, – підкреслив німецький президент, додавши, що під загрозою з боку російського режиму перебувають і інші сусідні країни.

Україна

Коли звільнять Крим?

Українці вкотре дізналися, коли може бути звільнений Крим. Причому, дізналися не від представника жанру fantasy чи представника племені “диванних” аналітиків, а від цілком компетентного фахівця. Своїми роздумами на цю тему поділився відомий експерт, колишній льотчик Роман Світан. За його словами, Крим буде звільнений тоді, коли союзники передадуть Україні “значну кількість” літаків F-16. “Крим – це практично готовий оперативний котел, але необхідною умовою для проведення операції з його звільнення є наявність багатьох літаків, оскільки сухопутні війська просуватися там швидко не можуть. Тому потрібні далекобійні ракети і винищувачі. Швидше за все, Кримський півострів буде звільнятися навесні, після отримання літаків і ракет”, ‒ сказав Світан. Цікаво, однак, чи є обіцяні Заходом 60 з “хвостиком” F-16 отією самою “значною кількістю”?

“Прикрі” події

За 10 місяців цього року в Україні загинуло 2492 людини та травмовано 24774. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Та якщо хтось кинеться сипати прокльони (справедливі й чесно заслужені) на адресу російських варварів, то в даному випадку варто прикусити язик. Ці смерті й каліцтва сталися внаслідок ДТП на українських автошляхах. Кривава вакханалія на них була постійним явищем і до російського вторгнення, а причинно-наслідковий зв’язок між нею і нашестям ординців з північного сходу якось не дуже простежується – це більше видається сумним наслідком наших культури і виховання, зрощених на нашому ж паскудному менталітеті. “Звісно, ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня, проте багато громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП”, – зазначив О. Білошицький. Лише “прикрих”? Прикрість відчуваєш, коли вступиш, даруйте, в собаче лайно, або ж сядеш на лавку, на яку якийсь неадекват перед тим приліпив жуйку. А купи понівеченого залізяччя, тисячі загиблих і десятки тисяч травмованих – це вже дещо інше. Це, як пишуть в соцмережах, “Результат безкарності. Браво, депутати!”…

Докорінні зміни людини із сумнівною славою

Пам’ятаєте цю зухвалу фізіономію, а ще більше – прізвище її власника, якому судилося стати загальною назвою потворного суспільного явища? У травні 2013 року група спортсменів, серед яких був і він, Вадим Тітушко, в Києві напала на журналістів Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя. Від його прізвища в українську мову увійшло слово “тітушки” – так стали називати міцних молодиків, які (не за “спасибі”, звичайно) розганяють мирні протести або здійснюють різні провокації проти опозиційних активістів. Термін набув широкого вжитку в період Євромайдану, коли режим Януковича використовував тітушок для розправи над протестувальниками. Але, як стало відомо, отака більш ніж сумнівна слава не поставили хрест на ньому як на людині, а навпаки – змусила докорінно переглянути свої життєві установки. У це важкувато повірити, але нині молодший сержант Тітушко (той самий), як повідомляється, воює у складі легендарної 72-ї бригади “Чорні запорожці”. Воює в той час, коли, за його словами, багато колишніх “майданівців” тихенько і доволі комфортно сидять по домівках…

Тернопілля

Аномаліями здивувати важко

Що б там не діялося в світі і в Україні зокрема (тут, як відомо, діється багато чого такого, чого ще два роки тому не було), але свята і очікування їх ще ніхто не відміняв. Зокрема, веселу передсвяткову атмосферу вже нині можна відчути в закладі на території студентського містечка одного з місцевих вишів. Хтось із військових висловив обурення тим, що в час, коли одні воюють, інші витанцьовують на дискотеці. Але перш ніж обуритися, він мав, напевно відчути щось на кшталт здивування – хоча у “файному” місті, здається, вже стає важкувато відшукати якусь людську аномалію, яка могла б сильно здивувати (щоправда, гей-паради ще не проводяться). А так – і наркомани, і різні збоченці, і вибухи, і корисливі ділки, ладні долучитися до будь-чого незаконного, з чого можна отримати зиск. Не кажучи вже про “підігрітих” спиртним “шоферюг”, яких регулярно затримують і з яких – мов з гуски вода. Хоча… деякий подив може викликати, скажімо так, доволі поважний вік однієї затриманої “підшофе” за кермом дами – 64 роки. Їй би внукам казочки читати на дивані чи теплі шкарпетки в’язати (на тому ж дивані), так ні – потягнуло на “п’яну” їзду. На завершення – про вже звичний “народний промисел”, поставлений, можна сказати, на потік. Правоохоронці викрили бізнесмена зі стольного Києва, який, залучивши до співпраці трьох жителів західних областей, допомагав ухилянтам чкурнути з України. Всього-на-всього за $8 тисяч з кожного. Однак 8 тисяч, помножені на 18 (саме стільки осіб за злочинною схемою опинилися за межами країни), справляють вже дещо сильніше враження. Втім, як припускають поліцейські, таких платоспроможних клієнтів могло бути й більше…