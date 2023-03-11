Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив подяку тернопільським артилеристам.

“Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців. Дякую гармашам 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку, вправно знищують позиції і техніку ворога. Дякую вам за це, хлопці!”, – сказав Володимир Зеленський.

Приєднуємося до цих слів і дякуємо нашим захисникам! Бережіть себе і повертайтеся якнайшвидше додому з перемогою!

Слава Україні! Слава Героям!

До слова, “богами війни” традиційно називають артилеристів.