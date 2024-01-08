Тернополянці Елеонорі-Богдані Атаманчук призначено стипендію Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва.

Відповідний указ підписав 22 грудня 2023 року Президент України Володимир Зеленський.

Елеонора-Богдана Атаманчук є солісткою будинку культури «Кутківці» і виросла на цій сцені. Із зовсім раннього дитинства Елеонора-Богдана є учасницею концертних програм на різноманітних мистецьких майданчиках міста та області. Співала у дитячих та юнацьких студіях, колективах та ансамблях. Закінчила Тернопільську дитячу музичну школу №1 ім. Василя Барвінського з похвальною грамотою по класу фортепіано.

За роки творчої діяльності стала лауреатом та переможцем багатьох всеукраїнських, міжнародних фестивалів та конкурсів, сформувала своє бачення музичного мистецтва, неодноразово спробувала себе у ролі актриси театралізованих вистав для дітей, диктора, ведучої загальноміських та обласних заходів, сценариста, режисера, співачки.

“Щиро вітаємо Елеонору-Богдану з досягненням та бажаємо нових творчих перемог та здобутків”, – ідеться на сторінці міської ради.