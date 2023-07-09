Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому бійцю з Тернополя, журналісту Віталію Дереху.

Відповідний указ Глава держави підписав 8 липня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ДЕРЕХУ Віталію Мирославовичу — молодшому сержанту (посмертно)”, – ідеться у документі.

Довідково

Віталій Дерех народився 3 вересня 1987 року у Тернополі.

Закінчив Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола. Працював журналістом газети «20 хвилин». У 2013 році від редакції їздив в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар.

Активний учасник Революції гідності в складі 15-ї сотні Самооборони Майдану. Рятував людей на Інститутській 20 лютого.

Пластував в 29-у курені УПЮ ім. Юрія Старосольського, згодом разом із своїм гуртком «Сірі Вовки» (в якому також був Віктор Гурняк, Герой України, загинув в бою за Україну в 2014) — в 77 курені УПЮ ім. Івана Гавдиди, де і був впорядником, коли перейшов в старші пластуни. Учасник та інструктор у військово-патріотичному таборі «Легіон».

У 2014 році пішов добровольцем в батальйон «Айдар» Збройних сил України; воював до липня 2015 року. У 2016—2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.

З початком російського вторгнення в Україну 2022 року вступив до 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом, опісля на Луганщині. Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу. Загинув 28 травня 2022 року біля м. Попасна Луганської области внаслідок авіаційного удару.

Похований 2 червня 2022 року на алеї Героїв, що на Микулинецькому цвинтарі міста Тернополя.

Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2016). Почесний громадянин міста Тернополя (2022, посмертно).

Джерело: Вікіпедія