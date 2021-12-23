Заступника Керівника Офісу Президента Андрія Сибігу нагороджено орденом “За заслуги” II ступеня.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як ідеться у тексті указу, нагороду призначено “за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм”, а також з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у Зборові, що на Тернопільщині. В 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. I.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови. Вільно володіє англійською та польською мовами.

23 серпня 2016 року був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений із посади указом президента В. Зеленського. З 31 травня 2021 року — заступник Керівника Офісу Президента України.