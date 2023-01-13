Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових з Тернопільщини. На жаль, посмертно.

Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Горейду Віктора, Дюка Андрія, Кошелю Василя, Заблоцького Володимира, Заблоцького Івана, Кравчука Вадима, Мудрого Ярослава, Недільського Василя, Онищука Петра, Самойлова Олексія, Дударя Івана, Борсука Івана, Левицького Володимира, Мокрія Ярослава, Поливаного Андрія, Худого Ігоря, Басістого Сергія, Водовіза Романа, Гайового Василя, Голубовича Миколу, Дуткевича Ярослава, Єрмакова Олексія, Миськіва Сергія, Михальова Андрія, Михальчука Андрія, Нанинця Володимира, Соколовського Олексія, Хруща Олега, Микулича Андрія, Чаплюка Миколу, Олега Марковича, Чміля Володимира, Головка Володимира, Грішаєва Юрія, Петріва Василя нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Сошика Володимира нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Указ Президента України №8/2023.