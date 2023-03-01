Український гурт «ТНМК» днями виступав на благодійному концерті у чеському місті Прага На заході був і президент Чехії Петр Павел.

Політик потрапив в об’єктив камери, коли попивав чай із паперового горнятка та слухав трек «Файне місто Тернопіль», пише Місто. Відео опублікував учасник колективу Олександр Сидоренко (Фоззі).

«У Празі працював підставкою для мікрофону дитячого хору, а за цим чемно спостерігав президент Чехії Петр Павел. Гарний буде спогад, гарний», — написав він.

У коментарях під дописом Фоззі люди зазначили, що серед слухачів концерту був не лише чеський головнокомандувач — міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан теж був у глядацькому залі.