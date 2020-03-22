Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала ще два апарати штучної вентиляції легень, які придбали працівники Тернопільського національного економічного університету.

«Від свого імені, та від імені усієї нашої громади, висловлюю щиру подяку адміністрації та профспілковому комітету Тернопільському національному економічному університету, які придбали медичне обладнання за кошти колективу університету для потреб жителів міста Тернополя», – зазначив міський голова Сергій Надал.

До слова зазначимо, що в медичних установах міста є 19 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Також оголошено тендери на придбання ще 22-ох апаратів ШВЛ, які мають бути поставлені найближчим часом.