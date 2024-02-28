У міській раді розширили перелік посадових осіб, які мають право складати адміністративні протоколи.

До нього додали представників комунального підприємства «Тернопільводоканал», які складатимуть протоколи за порушення правил користування водою, вимог щодо комерційного обліку питної води, правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями, Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 28 лютого.

Вказане рішення підготували, враховуючи лист комунального підприємства «Тернопільводоканал» та з метою своєчасного виявлення порушень і притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що не дотримуються вимог законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.

– Йдеться, зокрема, про такі порушення, як недопуск до приладів комерційного обліку для перевірки, а також втручання у роботу комерційного обліку, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – На жаль, окремі споживачі використовують різні технічні засоби для втручання у прилад обліку і він показує необ’єктивні дані. По суті, це крадіжка води, тому є перелік інспекторів, які мають право складати адміністративні протоколи, не залучаючи працівників муніципальної поліції.

Відповідно до прийнятого рішення, складати протоколи про адміністративні порушення мають право: начальник, інженери та контролери відділу розрахунків населення; начальник, інженери та техніки, старші контролери та контролери водопровідного господарства абонентного відділу; начальник, старші інспектори та інспектори відділу водоканалізаційної інспекції.