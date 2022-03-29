Працівники, котрі не вакцинувалися від коронавірусу, можуть повернутися до роботи

Кабінет Міністрів України вніс 26 березня зміни до Постанови № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Так, на період дії воєнного стану скасовується поділ регіонів на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.

На період воєнного стану фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. Фізичним особам радять отримати повний курс вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Заклади охорони здоровʼя мають бути готовими до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Також у документі вказано, що на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників.