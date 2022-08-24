Сьогодні величний День! Сьогодні свято, котрого могло і не бути! Сьогодні 31 річниця Незалежності України та 6 місяців жорстокої боротьби задля її відстоювання!

В нашій державі – війна. Протистояння із багатьма фронтами. Від “нульового” – до глибокої, тилової боротьби. І кожен з них є взаємопов’язаний. Кожен українець є воїном: від військовослужбовця – до волонтера. Всі, хто працюють у цей непростий час – робить внесок у майбутнє нашої домівки. Кожна праця є даром для нашої Країни, жертвою та силою! Особливо сьогодні.

Найбільші підприємства регіону – ТзОВ “Бучачагрохлібпром” та ФГ “Гадз” у цьому відео демонструють впевненість у завтрашньому дні. Розказують про продовження будівництва. Збільшення потужностей, що гарантуватимуть більшу продовольчу безпеку нашої Країни.

Працювати на розвиток України – найкращий подарунок у її День Незалежності! Чи не так?..

Зі Святом усіх!!!